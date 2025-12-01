El autor del libro 'Maspaloma sin S' reivindica el pasado y la identidad de su pueblo, víctima de un gran desarraigo

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:00

Pedro Franco, funcionario jubilado del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y recién nombrado Hijo Predilecto, publica, gracias a una subvención del Cabildo, 'Maspaloma sin S', un libro sobre la historia de Maspalomas, con anexos en inglés y alemán, pensado tanto para residentes, niños y mayores, como para turistas.

–¿Por qué 'Maspaloma sin S'?

–Lo puse como un título trampa y provocativo, pero no deja de estar basado en hechos históricos. Desde el siglo XVI en adelante, en la cartografía de ilustres como Torriani o Pedro Agustín del Castillo, en el sur de la isla ponían Maspaloma. También lo citó Santiago Cazorla en su libro 'Los Tirajanas de Gran Canaria', porque era como aparecía en cientos de documentos antiguos que él leyó en los archivos de la Catedral.

–¿Cuándo aparece Maspalomas, con s?

– La primera vez, que me conste, que aparece por escrito es el 24 de mayo de 1502 cuando Hernando Colón, hijo de Cristóbal, lo nombró en su libro sobre la historia del almirante. Y puso Maspalomas.

–En la presentación del libro insistió en que lo ha escrito para luchar frente al desarraigo...

– Fue uno de los grandes motivos. Hay un gran desconocimiento en la población maspalomera y grancanaria, pero, sobre todo, en los niños, de lo que significó Maspalomas a lo largo de los siglos. Todo eso lo desmenuzamos con hechos y gracias a aportaciones de otros historiadores, muchos llegados de fuera. No aporto nada de mi cosecha. Solo le doy valor a lo que dijeron esos ilustres hace siglos.

Ampliar Un momento de la presentación del libro, con el consejero de Presidencia del Cabildo, Teodoro Sosa, el autor, Pedro Franco, y el historiador y conductor del acto, Carlos Delgado, en la mesa presidencial. C7

–¿A qué se debe ese desarraigo?

–Ese desarraigo y esa falta de orgullo es un problema común en los pueblos costeros de toda Canarias, sobre todo los que están dentro o en los márgenes de una zona turística. La conexión con tantas culturas te lleva a desatender lo que es tuyo. Los isleños somos una esponja: absorbemos mucho lo de fuera y no atendemos nada lo nuestro.

–Es decir, que el turismo le ha dado mucho a Maspalomas, pero también le ha quitado...

–El turismo propiamente dicho, no. Más bien la forma de hacer las cosas en los años 60. Se veía como muy normal lo que hoy vemos como un sacrilegio total.

–¿Por ejemplo?

–Por ejemplo, las inmediaciones de la Charca o toda Playa del Inglés. Si se hubiera tenido una mayor sensibilidad, hoy la gente se daría codazos en los aeropuertos para venir a Maspalomas. Era una belleza natural increíble, esa a la que le cantó Néstor Álamo. Si ahora la Charca o las Dunas son lo que son, imagíneselos en los 60, en estado virgen. Sin ir más lejos, yo trabajé en la obra del Oasis, pues mire, ese hotel se hizo dentro de la Charca. Eso en cuanto a las bellezas naturales. Pero podemos hablar también de cuando la pala de un tractor amarillo arrasó por todas y cada una de las viviendas terreras que había en San Fernando. Arrasó por el patrimonio, por la herencia de nuestros antepasados, por los vestigios arqueológicos y por los etnográficos, por todo.

–¿Todo eso era anterior al poblado, entonces?

–Sí, anterior.Es que Maspalomas estaba salpicada de casas canarias, que eran las casas de los medianeros del conde. Mi padre fue uno de ellos. La nuestra estaba frente a donde hoy está la Guardia Civil. Era larga, con un patio de lajas y rodeada de tuneras.

–¿Queda alguna?

–Solo dos, la de Saturninita, que se salvó porque está en una esquina medio muerta, y la de El Veril, dentro de los terrenos del futuro Siam Park.

–¿Sabe si la van a conservar?

–Creo que sí. Afortunadamente la de Saturninita ya es municipal. La otra no, así que lo ideal sería declararla Bien de Interés Cultural.

Ampliar Tierras roturadas para el cultivo de la labranza y la aparcería del tomate, en el espacio que hoy se conoce como Playa del Inglés. Rojas Fariñas

–¿No está protegida?

–No. Y no solo debería protegerse como está, sino cuidar también a qué la destinan. Yo he propuesto que esa casa, llamada de La Maleza o de Los Fabelo (porque esta familia fue la última que la ocupó) se convierta en un centro de interpretación de la Maspalomas posterior a la llegada del turismo. Contar sus inicios, el restaurante La Rotonda, el complejo Los Caracoles... Pero no me extraña que la acaben usando para montar una tienda de souvenirs o, peor aún, para un almacén.

–¿Cuántas casas cayeron bajo la piqueta en aquellos años?

–Podemos hablar de entre 80 y 100 casas. Si multiplicamos ese dato por 3 o 3,5, la media de habitantes por vivienda, podemos estar hablando de un pueblo disperso, como todos los pueblos canarios, de unos 500 habitantes aproximadamente. La pala del pastor arrasó por todo. Hicieron tabla rasa con Maspalomas. Por eso, cómo le vamos a pedir a un chiquillo de segundo de ESO que sepa la historia de Maspalomas. Se lo tienes que explicar, porque no queda casi nada. Ojalá les llegue este libro. Porque Maspalomas no se inventó el otro día...

–¿Desde cuándo existe?

–Pues al menos desde el siglo V antes de Cristo, por la datación del yacimiento de Punta Mujeres. Más tarde llega la conquista y entonces todos estos terrenos se reparten entre ciertos propietarios, que hacen por cultivarlos. Después vino la época de la labranza propiamente dicha, mediante medianeros, y se planta, sobre todo, cereales. Luego, la aparcería y, finalmente, el turismo. Y es que en el libro desmontamos un bulo sobre el condado...

–A ver... Cuéntemelo.

–Se dice que el conde iba en un caballo señalando con un palo y diciendo esto es mío, esto lo cojo también. Mentira. Cuando se instauró el Condado de la Vega Grande en 1777, ya todo esto tenía su dueño, que era la familia de los Amoreto desde tiempos inmemoriales. Maspalomas era entonces mucho más grande de lo que es ahora...

Ampliar Recreación del poblado indígena de Punta Mujeres -actual Paseo de Meloneras- y su entorno, con el bosque y la Charca de Maspalomas, cedida por el equipo técnico de Arqueocanaria. Arqueocanaria

–¿Cuáles eran sus límites?

–Podía empezar desde lo que es ahora Aldea Blanca, Juan Grande y Castillo del Romeral, desde el barranco de Tirajana, hasta El Perchel, en Arguineguín. Un Amoreto intentó pujar por unos terrenos que entraron en subasta, los de Sardina, pero se montó lo que se conoce como el motín de Agüimes, que ganó el pueblo, y por eso sus terrenos no llegaron hasta Vecindario, como pretendió.

–Es decir, que los poderosos en tierras eran los Amoreto.

–A ver, la familia Castillo, en el siglo XVII, tenía mucho poder social y político en Vegueta, pero no tenía capital. Los que eran ricos eran los Amoreto, los dueños del sur de la isla. Pero hubo un momento en que se juntan ambos linajes. Una hija de los Amoreto, Luisa, se casó con uno de los del Castillo, Fernando Bruno. Hizo de casamentero Juan de León y Castillo Olivares. Se convirtieron en la pareja de más poder económico de la isla de Gran Canaria. Y fue Carlos III quien les otorgó el Condado de la Vega Grande el 23 de septiembre de 1777. Para entonces ya estaba todo el sur en manos de los Amoreto.

–¿Y cómo llegó el turismo?

–Llegó de la mano de los ingleses. Los barcos de los exportadores de tomates iban y venían con los camarotes vacíos e idearon la estrategia de aprovecharlos para viajeros. Hablamos de los años 80 del siglo XIX. Iban a Santa Brígida como destino de salud. Maspalomas entonces no interesaba porque no se llevaba tomar sol. El bronceado era de obrero, pero los gustos cambiaron y empezaron a organizarse excursiones a Maspalomas para pasar el día. Los hijos del conde, Pedro y Alejandro, vieron una oportunidad y se lo plantearon al padre, pero él se negó porque se preguntaba qué iba a pasar entonces con sus trabajadores. Se lo pensó aquella noche y al final dio vía libre. Así fue como surgió el concurso de ideas.

Ampliar Foto tras la presentación del libro, con el autor rodeado de su familia, colaboradores del acto y cargos públicos. C7

–¿Hasta qué punto se ha desvirtuado aquel concurso?

–Aquel concurso se gestionó a través de una comisión mixta para el desarrollo del Plan Maspalomas Costa Canaria compartida por la propiedad y el Ayuntamiento. Se acordaba todo, pero después de 1975 el consistorio empezó a llevarlo todo de forma unilateral, se eliminó esa comisión y se dejó de hacer caso al proyecto, se perdió el espíritu de los franceses. No se respetaron tampoco los criterios de Manuel de la Peña, que era el que velaba por todo esto, el arquitecto de cabecera del condado.

–¿Y se ha respetado el poblado deSan Fernando que ideó y construyó Manuel de la Peña?

–Ahí tenemos la prueba. No queda ningún vestigio en todo el poblado de la horizontalidad, de las líneas rectas, de la arquitectura propia de quien fue uno de los mejores de la época moderna en España. Aquí creó arte, pero no queda nada. Vas al poblado ahora y ves viviendas de dos plantas, de tres, totalmente reformadas. Lo único que hubiera quedado en pie como vestigio suyo era la iglesia, de la que diseñó todo, hasta la pila de bautismo o los bancos. Pero todo lo tiró un tractor. No fue el único. También demolieron La Rotonda, un edificio redondo, de vanguardia. En Maspalomas se ha maltratado mucho el patrimonio, de ahí mi afán por que este libro llegue a los críos, para que conozcan lo que fuimos. Hay gente que piensa que en Maspalomas solo hay hoteles.

–¿Y qué podría hacer el Ayuntamiento contra esa inercia?

–Llevar nuestra historia a las calles. Se me ocurre que podría ponérsele el nombre de Plaza de Mayordomos y Medianeros a la del poblado. Habría que reivindicar todas esas figuras. Debemos popularizar la historia, no solo para los residentes, también para los turistas, por eso este libro está en inglés y en alemán. Durante 65 años han venido millones de turistas a Maspalomas y se han vuelto sin tener ni pajolera idea de donde estuvieron. No hay derecho. Ha pasado un cuarto de siglo del 21 y no tenemos ni un solo museo en zona de costa.

Ampliar La foto de FEDAC de la colección de José A. Pérez Cruz, de entre 1930 y 1940, con el faro reflejado en la Charca, es uno de los mejores mensajes para futuras generaciones de cómo era Maspalomas en épocas pretéritas. Fedac

–Por ejemplo, muchos se han ido sin saber que Maspalomas tuvo que ver con dos de los grandes hitos de la humanidad. ¿Se ha reivindicado como se debe?

–Ahora un poco más, pero no lo suficiente como para lo que fue. Y es que Maspalomas estuvo implicada de alguna manera tanto en el descubrimiento de América como en la llegada del hombre a la Luna. Por ejemplo, se dejó desear mucho, pero ya lo conseguimos, que una antena del INTA recuerde el papel de Maspalomas en la expedición del Apolo 11.

–San Fernando ha patrimonializado la historia de Maspalomas. ¿No es Juan Grande más antiguo?

–Es antiguo, pero si nos atenemos a las ermitas, la de San Fernando, de 1632, anexa a la Casa Condal, es más antigua. La de Juan Grande es más tardía. Por cierto, la de San Fernando está olvidada y ninguneada, y no es del Ayuntamiento.