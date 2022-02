Parte de la familia Bello del Castillo cierra un parking en Arguineguín y el gobierno local exige reabrirlo

Parte de la familia Bello del Castillo cerró este jueves el terreno habilitado como aparcamiento en el barranco de Pino Seco, en Arguineguín, tras las instalaciones de la cooperativa de taxis de Mogán, y el Ayuntamiento, que asegura tener una concesión del Consejo Insular de Aguas de una parte de esa pieza de suelo, le exige que lo reabra. Esta misma familia cortó el acceso rodado a la zona alta de Pino Seco, a otros terrenos suyos donde varios vecinos han habilitado cuarterías donde cuidan de perros de caza, en protesta también contra el gobierno local, al que reprocha que hace ya año y medio que les prometió que esas precarias construcciones serían trasladadas al barranco del Balito.

Este conflicto, del que dio cuenta el diario El Sur Digital, parte del malestar de Pedro del Castillo, su madre y parte de la familia, que acusan al Ayuntamiento de «usar a su antojo» sus terrenos para tirar escombros, usarlos como aparcamientos públicos, trazar pasarelas para cruzar el barranco, asfaltarlos o instalar contenedores de basura.

Por su parte, la alcaldesa, Onalia Bueno, atribuye el conflicto solo a una parte de la familia. « Estas tierras pertenecen a cuatro partes y las otras tres, pese a nuestras discrepancias, siempre muestran una actitud colaborativa». Su principal preocupación este viernes fue el cierre del parking, muy usado por los vecinos. No en vano, por urgencia ordenó convertir el tramo final de la calle Jacomar en una vía de un solo sentido y habilitó plazas para aparcar. En todo caso, sostiene que la familia no puede cerrar ese paso sin permiso del resto de propietarios, entre los que no solo figura el Ayuntamiento, con una concesión de 33.633 metros en el cauce, sino dos parcelas más, una de ellas de 12 propietarios, indicó.