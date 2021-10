Los regantes instan a no dejar extraer agua de la Cumbre de Gran Canaria

La Cumbre se seca, y lo peor es que se sigue extrayendo agua de sus entrañas para bajarla hasta la costa. Esta fue una de las denuncias que este martes lanzó en rueda de prensa Antonio Díaz, presidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Para impedir que el daño vaya a mayores, la única solución, a su juicio, pasa por que el Cabildo, en desarrollo de una competencia que le reconoce la Ley de Aguas de Canarias, d eclare el interior de la isla zona sobreexplotada de agua y, con ello, prohíba que pozos y galerías sigan extrayendo el preciado líquido. Una vez hecho eso, le insta a que encargue un estudio concreto para ver cómo está el acuífero y si cabe recargarlo.

Explicó que la dinámica de extracciones sin control en los últimos 60 y 70 años ha ido secando el subsuelo y complicando la supervivencia de la agricultura en zonas de medianías y cumbre. En ese sentido, recordó que el cambio climático ya está en marcha y que la isla no se puede permitir anular su capacidad de producción agrícola. « Igual que tuvimos un cero turístico, que era algo imposible 6 meses antes, a lo mejor el cambio climático nos enfrenta a un cero alimentario de importación», advirtió Díaz, que recordó que «el 92% del alimento viene de fuera» y que «el 70% de lo que se produce aquí es de exportación».

«Venimos de principios del siglo pasado con una cobertura casi total para riego agrícola, con aguas subterráneas rondando los 1.800 metros, y a fecha de hoy estamos en apenas 700 metros de altura de niveles freáticos». ¿Y eso qué supone? Puso un ejemplo práctico. « Soy de Juncalillo (Gáldar), tengo naranjeros y riego unas papas, y cuando antes me bastaba con un riego, ahora lo tengo que repetir al día siguiente o cada tercer día porque la tierra se chupa el agua; encima del nivel freático no se mantiene la humedad. Producir está complicado», añadió.

A esta sobreexplotación se le suma ahora, según se quejó Díaz, el perjuicio que entiende que les causará el proyecto de la central hidroeléctrica de Chira-Soria. «Que se nos quite el agua de las presas que estaba destinada al uso agrícola para pasarla al uso industrial no es más que una puñalada más al campo y al futuro agrícola», se quejó. Advierte de que el agua que dice el Cabildo que se suministrará para el campo, fruto de esa central, será un excedente. «Y no creo que vaya a sobrar, porque la prioridad va a ser industrial», insistió. «¿Le van a garantizar 460 millones de euros a las multinacionales que la van a hacer, y no hay 30 millones para poner el agua en la cumbre, tuberías, depósitos..? Eso es lo que necesitamos, y que, de paso, a través de la agricultura, se infiltre otra vez en el territorio». Se pregunta, en ese sentido, «por qué no se incluye en el proyecto» la parte de ese prometido aporte para la agricultura.

Díaz recordó que la clave del problema está en la Ley de Aguas de Canarias de 1990. «Pese a que reconoce, por mandato europeo, que el agua del subsuelo es pública, hace una excepción a que pueda ser privada durante 75 años». Así las cosas, su reclamación es clara. «Pedimos que se cambie la Ley de Aguas porque no es sostenible de cara al futuro con el cambio climático; nos quedan 40 años así, con el agua en manos privadas». Y se queja de que el Consejo Insular de Aguas, que depende del Cabildo, les reconozca que en la zona de costa hay excedente de agua «mientras se sigue trayendo de la Cumbre para regar plátanos y venderlos fuera».

«Pagamos a 30 euros la hora de agua»

Los regantes del interior no solo sufren la escasez del agua, sino su carestía. «Pagamos a 30 euros la hora», apuntó. Se queja de la inacción del Cabildo, como también Eduardo Martín, miembro de Turcón, que reprocha a la institución insular que sea «el mayor aguateniente de la isla» y que esté «extrayendo agua de la cumbre para llevarla a la costa». Insistió en lo que dijo Díaz. «Pedimos que el agua se quede en la Cumbre y en medianías. No tiene sentido a nivel económico, ecológico ni energético llevarse el agua del interior y, al mismo tiempo, impulsarla desalada desde la cota 0 a la cota 1.500». Acusa al Cabildo de «mercadear» con el agua y no vendérsela a los agricultores de la zona donde se extrae. En ese sentido, entiende que la central Chira-Soria consolida el modelo actual de privatización del agua, de ahí que anuncien que apoyan la manifestación del 16 de octubre contra ese proyecto.