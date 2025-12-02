El pabellón de San Fernando de Maspalomas le planta cara al agua de lluvia La Concejalía de Deportes está afrontando la impermeabilización de la instalación con un coste de unos 80.000 euros para evitar las goteras e inundaciones de la cancha y sus graderíos | Los trabajos los financia el Cabildo de Gran Canaria

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dirigida por el teniente de alcalde Ramón Suárez Ojeda está afrontando las obras de reparación e impermeabilización de la cubierta del Pabellón Cultural y Deportivo Víctor Miranda Pérez de San Fernando de Maspalomas.

Las obras las están ejecutando operarios de la empresa especializada Alkorex Proyectos Sostenibles, con un coste de aproximadamente 80.000 euros fianciados por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria.

Estas obras de reparación de la cubierta de la instalación deportiva se ha planteado como una solución necesaria y de urgencia para evitar los graves problemas de filtraciones e inundaciones de las gradas y del suelo de la cancha polideportiva que se venían produciendo en tiempos de lluvia persistente.

La cubierta del pabellón fue inspeccionada y los técnicos detallaron el avanzado estado de deterioro y mal estado de conservación de las planchas de policarbonatos translúcidos de los cuatro lucernarios de la instalación, muy desgastadas por el paso del tiempo, y también amplias zonas metálicas afectadas por la corrosión.

El proyecto de mejora que se está acometiendo consiste en sustituir las planchas afectadas y dotarlas de un ajuste hermético mucho más adecuado aplicando una lámina asfáltica a todas las juntas de tornillería. Las obras se están realizando con un estricto protocolo de seguridad para los operarios y los usuarios de la instalación.