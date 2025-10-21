La ongd Canarias con Mozambique celebra su 25 aniversario con una gala benéfica en Agüimes Tendrá lugar en el Teatro Cruce de Culturas, en el Cruce de Arinaga, este viernes, a las 20.00 horas, con un concierto a cargo de la Orquesta Universitaria Maestro Valle de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La ongd (organización no gubernamental para el desarrollo) Canarias con Mozambique conmemora este año su 25 aniversario y para celebrarlo ha organizado para este viernes 25 de octubre una gala benéfica en el Teatro Cruce de Culturas, en el Cruce de Arinaga, a partir de las 20.00 horas. Se trata de un concierto a cargo de la Orquesta Universitaria Maestro Valle de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que, dirigido por José Brito, ofrecerá el espectáculo A-FREE-K. Las entradas, al precio de 10 euros, pueden adquirirse en la plataforma tureservaonline.es.

Según publica Noticias de Agüimes, A-FREE-K ofrece un viaje musical por la riqueza cultural y simbólica del continente africano y su huella musical. La producción cuenta con el Coro Partcipativo de la Orquesta Universitaria Maestro Valle, dirigido por Héctor de Armas, y con Eduardo Corcuera (piano solista), Javier Mederos (clarinete solista) y Claudia Riero, directora de la Escuela Nacional de Música del Sodre de Uruguay.

Canarias con Mozambique, añade el portal de noticias que dirige Domingo Martín, nació en torno a la iglesia de Arinaga, donde un grupo de personas sensibilizadas por el párroco del lugar decidió juntarse y dedicar su tiempo a intentar mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas más empobrecidas de ese país africano, uno de los más desfavorecidos del continente.

Convencidos de que un mundo mejor es posible, estas personas llevan 25 años trabajando con ilusión y esfuerzo, poniendo su granito de arena para ayudar a los más pobres de los pobres, en áreas como la infancia, la educación, la salud, la nutrición, la promoción de la mujer, el acceso al agua potable y el desarrollo agrícola.

Es un trabajo que se realiza de la mano de las misioneras combonianas y de otras congregaciones que están muy cerca de las comunidades locales, identificando las necesidades más prioritarias ante las graves dificultades que han debido enfrentar en su camino: catástrofes naturales, guerra, hambre, pobreza y marginalidad.

Canarias con Mozambique ha construido una fuerte alianza entre misioneras, voluntarios, socios y colaboradores para conseguir que los sueños de muchos mozambiqueños se puedan hacer realidad.