Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juicio al fiscal general evidencia «el enfrentamiento total» entre las jefas del Ministerio Público en Madrid
Nueva circunvalación de Arucas, donde se realizarán trabajos nocturnos de renovación del pavimento desde este martes. C7

Obras Públicas comienza este martes el asfaltado de la circunvalación de Arucas y su conexión con Firgas

La consejería que dirige Augusto Hidalgo ejecutará en horario nocturno la reposición del firme de la GC-20 entre la rotonda de la BP hasta la glorieta de La Goleta, además de la renovación del pavimento de la de la Cruz

CANARIAS7

CANARIAS7

Arucas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, inicia este martes, 4 de noviembre, en horario nocturno, de 22.00 a 6.00 horas, los trabajos de repavimentación de un tramo de la carretera de la circunvalación de Arucas (GC-20) y su conexión con el municipio de Firgas. En total se van a asfaltar tres rotondas y un kilómetro del firme que está en peor estado y que requiere una renovación para garantizar la seguridad de los usuarios.

El servicio de Obras Públicas tiene prevista una inversión de unos 410.000 euros en renovar este tramo de la circunvalación de Arucas que va entre la rotonda de la BP y la de La Goleta, y se complementará también con el asfaltado de la rotonda de la Cruz, ya en el término municipal de Firgas. De hecho, la actuación comenzará mañana mismo en esta rotonda.

Para facilitar la movilidad a los conductores que circulen de noche por la zona se establece un desvío, para los que circulen por la GC-20, por el Paseo Poeta Pedro Lezcano (Arucas) hasta coger la vieja carretera de Firgas (GC-300) y llegar al pueblo tras atravesar Cambalud y Buenlugar. Para los que quieran ir desde Firgas hasta Arucas o Las Palmas de Gran Canaria, se establece el mismo desvío a la inversa.

Estas obras del Cabildo de Gran Canaria se ejecutarán en horario nocturno para no interferir en los desvíos de tráfico ni en las labores que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias realiza en los otros tramos de la Circunvalación de Arucas, unos trabajos que la administración autonómica ejecuta en horario diurno.

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo, mientras se ejecuta el asfaltado de este tramo de la GC-20 y de las rotondas señaladas solicita la máxima colaboración a los conductores que circulen por la zona y que, por favor, sigan las indicaciones que puedan recibir por parte del personal del Cabildo de Gran Canaria que se encuentre trabajando en la zona.

Esta rehabilitación del firme contempla la retirada del pavimento deteriorado, la reposición de un nuevo asfaltado con cinco centímetros de mezcla bituminosa y la reposición de la señalización horizontal sobre el pavimento una vez terminado los trabajos de asfalto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  2. 2 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  3. 3 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  4. 4 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  5. 5 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  6. 6 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  7. 7 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  10. 10 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Obras Públicas comienza este martes el asfaltado de la circunvalación de Arucas y su conexión con Firgas

Obras Públicas comienza este martes el asfaltado de la circunvalación de Arucas y su conexión con Firgas