Nuevos murales 'humanizan' el espacio urbano en Agüimes

Agüimes Domingo, 16 de noviembre 2025, 06:20

Agüimes continúa ampliando su proyecto de 'Museo al aire libre' con tres nuevos murales urbanos destinados a 'humanizar' el espacio público y poner en valor la identidad del municipio. Las obras, realizadas sobre fachadas de edificios en la entrada al casco, están siendo ejecutadas por el artista Dailos Socorro, que cada fin de semana avanza en sus creaciones.

Las pinturas giran en torno a las tradiciones agüimenses y en la primera de ellas se muestran miradas de personas mayores, un guiño a quienes han dedicado su vida al trabajo en el campo y a sostener a sus familias. Aunque no son retratos exactos, se inspiran en vecinos reales. El segundo mural representa manos amasando pan, otro símbolo del esfuerzo ligado al medio rural. El tercero, que aún no ha comenzado, será una escena relacionada con la agricultura.

Los propietarios de las viviendas han autorizado expresamente la intervención y muchos de ellos han mostrado su apoyo al artista durante el proceso. Allí, con pintura plástica exterior y sprays sintético, levanta un proyecto muralístico que ya despierta la curiosidad del barrio y que terminará transformando uno de los accesos más transitados.

Socorro, ilustrador, docente, escultor y grafitero de formación clásica y alma urbana, comenzó los trabajos el 1 de noviembre y espera finalizarlos a finales de mes, siempre que la climatología lo permita.

El proyecto, diseñado a partir de veinte propuestas iniciales, fue seleccionado por el Ayuntamiento por su mirada íntima y profundamente ligada al municipio. Aunque el artista evita desvelar del todo los motivos, al igual que desde el Consistorio porque quieren reservar la sorpresa para la inauguración, ya se han descubierto algunos detalles.

El primer mural, que ya terminó, son dos retratos cargados de expresión que han captado la atención de los viandantes desde el primer día. El segundo, que espera culminar este fin de semana, es un un homenaje silencioso al oficio, la tradición y la identidad. Y el último será una escena que ocupará toda la fachada.

Pintar en edificios no es sencillo, ya que los inmuebles tienen salientes, cableado y elementos urbanos que obligan a estudiar cada composición con precisión quirúrgica. Además del tamaño, el artista debe lidiar con el viento, la lluvia y el sol, que castiga especialmente ciertos pigmentos. Por ello, aplicará un barniz protector en todos los murales cuando estén finalizados para garantizar su conservación durante más tiempo.

Si algo destaca Dailos es el cariño de quienes viven bajo los muros que pinta. «Los vecinos están agradecidos y eso me motiva muchísimo». Aunque no es natural de Agüimes, su vínculo es profundo, su pareja y la familia de ella son del municipio, y él ya ha dejado huella en otros espacios, como en una exposición en la Casa de la Cultura o algunos proyectos para murgas locales, además de otro mural en el centro de formación profesional.

Su trayectoria es larga: estudió Ilustración en Gran Canaria, Bellas Artes en Granada y un máster de profesorado en Tenerife. Vivió en Francia e Inglaterra. «Siempre me decían que del arte no se vive. Hasta yo llegué a creerlo. Pero cuando dejé de buscarlo obsesivamente, llegó la oportunidad», confiesa.

A estos tres murales se sumarán pronto otros dos que el Consistorio tiene proyectados en la playa de Arinaga con diferentes artistas. Uno de ellos comenzará en diciembre en una fachada de la Avenida Polizón, mientras que el otro aún no se ha encargado y se hará en la Casa de la Cultura.

