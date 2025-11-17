Los nuevos aseos en el Risco Verde de Arinaga estarán culminados antes del verano La edificación, con una inversión de 116.977 euros, tendrá dos baños, uno de ellos ostomizado, dos vestuarios y un cuarto técnico

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, visitó este lunes las obras de los nuevos aseos públicos en el Risco Verde, en Arinaga, acompañado por el concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, y la concejala de Parques, Jardines y Playas, Juani Martel. Los trabajos, que avanzan a buen ritmo, se espera que estén terminados para finales de la primavera de 2026.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 116.977,16 euros, responde a la necesidad de dotar a la zona de servicios higiénicos accesibles y adecuados tanto para los usuarios del litoral como para quienes disfrutan del paseo marítimo. La edificación será de una sola planta y geometría irregular, con una superficie construida total de 29,85 metros cuadrados distribuidos en dos aseos, uno de ellos ostomizado, dos vestuarios y un cuarto técnico.

El módulo de aseos se construye en un espacio ajardinado anexo al Museo de los Hornos de la Cal, entre la calle López de Orduña y el paseo marítimo. La actuación incluye, además, la rehabilitación de diversos elementos arquitectónicos del recinto museístico, con el fin de homogeneizar el entorno y lograr una integración visual completa entre la nueva instalación y el conjunto patrimonial.

Para ello, el diseño toma como referencia estética el muro de mampostería de piedra roja presente en esta zona de la avenida, con el que la edificación quedará perfectamente alineada para no invadir el espacio de tránsito. El acceso se realizará directamente desde el paseo, a través de itinerarios accesibles y pavimentos antideslizantes.

Para garantizar la durabilidad frente al entorno marino y la integración paisajística, se emplearán materiales resistentes como el hormigón visto, en armonía con el paisaje costero y el conjunto histórico de los Hornos de la Cal. El diseño persigue el mínimo impacto visual, adoptando una estrategia mimética que permite que la nueva infraestructura se funda con el entorno, prestando servicio tanto a las zonas de baño como al restaurante y al propio recinto museístico.