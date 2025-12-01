Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El nuevo gobierno municipal contará con tres concejales con dedicación y exclusiva y tres cuya dedicación será parcial. Juan Carlos Alonso

El nuevo gobierno municipal de Valsequillo 'congela' sus sueldos y elimina el cargo de confianza 

El alcalde Juan Carlos Hernández Atta recalca que este grupo «sale infinitamente más barato que el anterior gobierno»

CANARIAS7

CANARIAS7

Valsequillo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:07

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria celebró dos sesiones plenarias: una, extraordinaria y urgente y otra, ordinaria. La primera estaba destinada a reorganizar la estructura interna del Ayuntamiento, tras la entrada del nuevo gobierno. Entre los temas de organización también se encontraba el punto relativo al régimen de dedicación y retribuciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva o parcial. En este sentido, habrá tres concejales con dedicación exclusiva cuya retribución será de 36.590 euros (frente a los 52.272 euros de inicios de legislatura) y otros tres cuya dedicación será parcial, percibiendo 29.272 euros (frente a los 41.818 euros anteriores). Asimismo, el alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, anunció que se suprime por completo el coste asociado a los cargos de confianza, que en la anterior configuración ascendía a 53.000 euros anuales. Por este motivo, aunque habrá un concejal liberado más al no contar con el cargo de confianza y tras la reducción salarial aplicada con respecto al inicio de la legislatura, el nuevo grupo de gobierno supondrá un ahorro estimado de más de 95.000 euros anuales para la institución municipal.

El alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, declaró que «este grupo de gobierno sale infinitamente más barato que el anterior gobierno (...) en concreto 16.000 euros brutos anuales (...) por cada concejal con dedicación exclusiva y 12.500 por cada concejal con dedicación parcial. Este grupo de gobierno no va a subir ni un céntimo el salario desde ahora hasta el final de legislatura, es un compromiso firmado por todos los que formamos este grupo de gobierno y por la concejala Lucía Melián. Y no lo vamos a hacer porque en la vida, primero se trabaja y luego se pide».

Este fue uno de los puntos que más controversia generó en la sesión plenaria. Un pleno que continuó con la actividad de control al que siguió el pleno ordinario municipal en el que se aprobó el acta anterior y tuvo lugar la dación de cuentas para finalizar con los ruegos y preguntas.

