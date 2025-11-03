Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Imagen de la entrada al túnel de La Aldea, en la carretera que une este municipio con Agaete. Juan Carlos Alonso

El 80% de la nueva carretera entre Agaete y El Risco se abrirá en 2027

La construcción del viaducto del barranco de La Palma arranca esta semana y la del puente de El Risco lo hará en diciembre y con un plazo de ejecución de 30 meses que se prolongará hasta mediados de 2028

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:00

El 80% del trazado de la carretera en construcción entre El Risco y Agaete se abrirá a la circulación en 2027 y el resto, el tramo entre los túneles de Faneque y la conexión en El Risco con la primera fase del nuevo acceso a La Aldea, no entrará en servicio antes del verano de 2028.

Así lo anunció este lunes el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodriguez, tras firmar el pasado viernes la orden de aprobación definitiva del modificado del proyecto en ejecución necesaria para iniciar la construcción de los dos viaductos previstos en la segunda fase de la nueva carretera a La Aldea.

Esta semana se iniciará la creación del puente del barranco de La Palma, de 110 metros de longitud y 28 metros de altura máxima, con un plazo de ejecución de 14 meses. En diciembre arrancará la construcción del viaducto de El Risco, de 571 metros de largo y 88 metros de altura máxima, con un periodo de ejecución de 30 meses «no reducibles de ninguna manera», detalló Rodriguez.

De este modo, explicó, el tramo de la carretera en construcción que se abriría en 2027 sería el que va desde Agaete hasta los túneles de Faneque, que incluye uno de los viaductos de la obra ―el del barranco de La Palma― y seis de sus nueve túneles. El consejero no quiso concretar en qué mes de 2027 se pondrá en servicio ese tramo.

El director de la obra, José Luis Pérez, destacó que ese recorrido se hace hoy por la carretera GC-200 en 20 minutos y que por la nueva vía se hará en 5 minutos, lo que supone un ahorro de 15 minutos al volante pero sobre todo un notable aumento de la seguridad.

Para 2028, por tanto, quedaría la apertura del tramo que discurre, en sentido hacia La Aldea, desde la salida de los túneles de Faneque hasta El Risco, en el que se encuentra uno de los nueve túneles de la obra y el viaducto de El Risco.

