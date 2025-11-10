Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El domingo 23 de noviembre se celebrará 'Agáldar, cultura y tradición'. C7

23 de noviembre, nueva fecha para 'Agáldar, cultura y tradición'

El espectáculo que rinde homenaje a la cultura y tradición de Gáldar pospuesto por la lluvia estrenará además ubicación, el frontis del Templo Santuario de Santiago de los Caballeros

CANARIAS7

CANARIAS7

Gáldar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:05

Comenta

La 13ª edición de 'Agáldar, cultura y tradición' ya tiene nueva fecha, será el próximo domingo 23 de noviembre a las 20.00 horas. Después de que tuviera que ser pospuesto por causa de la lluvia, el espectáculo que reúne en un mismo escenario a la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar junto a algunas de las agrupaciones musicales y de baile y solistas más destacados del municipio estrenará además ubicación, el frontis del Templo Santuario de Santiago de los Caballeros.

El evento que organiza la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar dirigida por Julio Mateo Castillo se ha convertido ya en uno de los más importantes de la ciudad y todo un referente de la cultura del municipio.

Presentado por el periodista galdense Victorio Pérez, en esta ocasión reunirá a los grupos Farallón de Tábata, Agrupación Musical Facaracas y Agrupación Folclórica Surco y Arado, junto a los intérpretes Cielo Zurith, Aridia Ramos, Manuel Estupiñán e Isabel Díaz Cruz, todos ellos con el nexo de unión de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar para interpretar un mismo repertorio en el que ninguno de ellos pierde protagonismo. Un espectáculo único que pondrá en valor el arte y la cultura que se crean en Gáldar.

Como en cada edición, 'Agáldar, cultura y tradición' gira sobre un tema central, que este año se fija en la obra 'Revelora', de Pepe Dámaso, que preside la cúpula central del Teatro Consistorial de Gáldar. 'Revelora' será la protagonista de la obertura de la gala y también de un vídeo muy especial que se proyectará durante el espectáculo. La entrada del evento es gratuita hasta completar aforo.

'Agáldar, Cultura y tradición' 2025 está organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria que repite tras su colaboración en la edición del 2024.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  2. 2 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  3. 3 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  4. 4 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  5. 5 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  6. 6 Atento a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  7. 7 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  8. 8 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  9. 9 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  10. 10 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 23 de noviembre, nueva fecha para 'Agáldar, cultura y tradición'

23 de noviembre, nueva fecha para &#039;Agáldar, cultura y tradición&#039;