Noviembre será el mes del vino en Santa Brígida. El municipio satauteño pone en valor su tradición vitivinícola presente desde el año 1600, como destaca el cronista oficial de la Villa, Pedro Socorro, con 'Santa Brígida con vinos', un evento que arrancó en 2014 y que hoy en día se ha consolidado como una cita referente en la isla. Cenas a ciegas, catas comentadas, maridajes sonoros, noches de vino y música en directo, rutas patrimoniales y visitas a bodegas, entre otras propuestas, convertirán a Santa Brígida en el epicentro del vino en Gran Canaria durante todo el mes.

Con más de 45 hectáreas dedicadas al sector vitivinícola y con un total de nueve bodegas activas, Santa Brígida es tierra de vino y el mes de noviembre está dedicado de lleno a este sector que pone en valor el cultivo de la vid y la producción de vino. El programa invita a la ciudadanía a vivir una experiencia para los cinco sentidos, donde cada copa contará una historia. La cita arrancará el 2 de noviembre con la Bendición del Vino tras la misa dominical, y el intenso programa, diseñado por Guzmán García, empleado municipal, continúa con catas y degustaciones, maridajes sonoros, rutas etnográficas a la Caldera de Bandama, donde historia, naturaleza y viñedos se entrelazan, maridaje de vinos y quesos, cena a ciegas y las Noches de Vinos, con la música en directo de Los 600, Los Hombres de Cinthia, Natalia Machín, Son Caché, Karma y The Duke's Band, entre otros. E incluso habrá un concierto para los sentidos en el Centro Comercial de la Villa con Augusto Báez (piano) y Germán López (timple). El amplio programa se podrá consultar en la web www.santabrigidaconvinos.es.

La Casa del Vino fue escenario de la presentación de 'Santa Brígida con vinos 2025' con la presencia de José Armengol, alcalde de Santa Brígida, Carmen Juez, concejala de Comercio, Turismo, Mercados y Desarrollo Rural, Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, y Álvaro González, gerente de la Ruta del Vino de Gran Canaria.

La concejala Carmen Juez destacó que este amplio programa «se celebra en noviembre, coincidiendo con San Andrés, patrón del vino, y con el Día Mundial del Enoturismo, el 9 de noviembre, a través de un evento que busca dar a conocer los vinos de la Villa y poner en valor su tradición». El Ayuntamiento de Santa Brígida forma parte de la Ruta del Vino de Gran Canaria desde junio de 2022. «Esta ruta, certificada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) en 2021 es la única de Canarias y fuera del territorio peninsular integrada en la marca Rutas del Vino de España», explicó la edil. «Desde la Concejalía de Desarrollo Rural trabajamos para que Santa Brígida opte al título de Ciudad Española del Vino, aprovechando los beneficios turísticos y de promoción que ofrece Acevin. Uno de los requisitos es ser socio ordinario durante al menos cuatro años, un proceso sobre el que ya hemos solicitado información, por lo que este es nuestro objetivo para 2030», adelantó.

«El evento es un merecido tributo al trabajo y la pasión de viticultores, bodegueros y enólogos que han contribuido a forjar el carácter distintivo de Santa Brígida», destacó el alcalde José Armengol, quien subrayó la importancia de «una tradición vitivinícola que ha marcado profundamente el desarrollo del municipio». Por su parte, el consejero Miguel Hidalgo avanzó que «nos encontramos en un municipio de larga tradición vitivinícola, consolidado como un referente en el sector. Desde el Cabildo queremos reforzar el papel de la Casa del Vino como centro enoturístico insular, capaz de ofrecer una visión integral del mismo», además «el Cabildo de Gran Canaria quiere poner en marcha un Centro de Desarrollo e Investigación vitivinícola en la Finca El Gamonal, en un convenio que efectuaremos con el Ayuntamiento de Santa Brígida« e incluso añadió que el municipio satauteño tendrá su protagonismo con la puesta en marcha de un vivero único en Canarias, destinado a la reproducción y conservación de cepas.

En 'Santa Brígida con vinos 2025' participarán las bodegas Rincón del Guiniguada, Bodega y Vinos Lava, Finca Escudero, Bodega Ventura, Bodegas Volcán, Bien de Altura, Bodega San Juan, Hoyos de Bandama y Finca Vandama. Del 2 al 30 de noviembre, Santa Brígida se convertirá en el municipio del vino, con un amplio programa que se desarrollará en distintas localizaciones.