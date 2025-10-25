El norteamericano Dan Ward triunfa en Gran Canaria Swim Week 2025 El diseñador gana el premio a la mejor colección tras una espectacular última jornada en ExpoMeloneras | La grancanaria Elena Morales se lleva el galardón en sostenibilidad y la firma canaria Mare Far Niente a la colección emergente

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de octubre 2025, 22:20 Comenta Compartir

Gran Canaria Swim Week cerró este sábado su edición 2025 con la entrega de galardones. El premio a la Mejor Colección recayó en el diseñador americano Dan Ward; por su parte el premio a la Mejor Colección Sostenible ha ido a parar a la grancanaria Elena Morales, que con su colección dejaba patente su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente, mediante el uso de materiales responsables y prácticas ecológicas; por último, la firma canaria Mare Far Niente se alzó con el galardón a la Mejor Colección Emergente.

Dan Ward ha brillado en la pasarela de ExpoMeloneras en la edición 2025. El norteamericano, que tras varios años trabajando como fotógrafo comercial, comenzó su carrera en la moda, liderando el diseño y la comercialización para marcas globales como Hermès, Bally y Calvin Klein. En 2013, lanzó su marca homónima de ropa de resort para hombre, que se amplió a ropa femenina en 2022. Atleta consumado, Dan continúa compitiendo en natación, con más de 45 títulos nacionales y europeos en su haber.

Ampliar La diseñadora grancanaria Elena Morales, mejor colección sostenible. C7

Gran Canaria Swim Week 2025 puso el broche de oro este sábado con los desfiles de los diseñadores emergentes Sirago (Gran Canaria), Patricia Caro (Gran Canaria), MR & G Design (Gran Canaria) y Sandra Jaurrieta (Gran Canaria). En la sesión de tarde le tocó el turno a Pomeline (La Palma), Mommy Loves (Gran Canaria), Banana Moon (Francia), Agüita Swimwear (Gran Canaria), Carlos San Juan (Gran Canaria), Miss Bikini (Italia), Fiona Ferrer (Barcelona) y Maldito Sweet (Gran Canaria) despidieron una espectacular edición.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, hizo un balance rápido de esta edición de Gran Canaria Swim Week, destacando que «esta edición marca un hito para la pasarela, al incorporar por primera vez un código de conducta propio basado en valores que definen nuestra identidad: sostenibilidad, inclusión y diversidad. Todo el evento ha girado en torno a estos principios, consolidando el compromiso del Cabildo con una sociedad creativa, responsable y abierta al mundo».

Ampliar Mare Far Niente, mejor colección emergente. C7

Por su parte, Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, puso de relieve que «Gran Canaria se ha consolidado como la isla especializada en moda baño y como la gran plataforma europea en este ámbito. No solo porque nuestras colecciones reflejan la esencia y la identidad canaria, sino también porque acogemos a firmas de primer nivel».

La última jornada dejó bien claro que Canarias es un hervidero de creatividad, calidad e innovación con proyección internacional y de futuro.