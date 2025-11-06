Noche de vinos y tapas con Los 600 y La Tribu G este sábado en Santa Brígida La cita arrancará a las 21.00 horas, en el Parque Municipal de la Villa, y está encuadrada en el programa 'Santa Brígida con Vinos 2025'

El Ayuntamiento de Santa Brígida invita a la ciudadanía a disfrutar este sábado, 8 de noviembre, de una noche de guateque y vino a partir de las 21:00 horas en el Parque Municipal de la Villa. Una cita, de carácter gratuito, que se enmarca en el programa 'Santa Brígida con Vinos 2025'. Participarán Rincón del Guiniguada, Bodega y Vinos Lava, Finca Escudero, Bodegas Volcán, Bien de Altura, Bodegas San Juan, Bodega Ventura, Hoyos de Bandama y Finca Vandama. Además, el evento contará con tres puestos de tapas y buena cocina para acompañar los vinos en un ambiente festivo y de encuentro.

En el escenario disfrutaremos del directo de Los 600, una de las bandas más queridas de Canarias, que nos hará revivir los grandes éxitos del pop y rock español de los años 70, 80 y 90. También contaremos con La Tribu G, con su Tributo a Hombres G, considerado el más fiel homenaje a la mítica banda de la movida madrileña, en un espectáculo lleno de energía y nostalgia. Y para completar la noche, nos acompañarán los reconocidos DJs Nacho González y Pachi, con sesiones cargadas de ritmo y buena vibra.

«Ven con tu mejor atuendo vintage: pantalones de campana, faldas de cintura alta, vestidos con vuelo, pantalones acampanados, blazers estructurados, peinados retro, mucho brillo, y ganas de pasarlo bien. ¡Queremos ver el auténtico espíritu del guateque!«. El Ayuntamiento de Santa Brígida anima a pasar una noche inolvidable y es que habrá premios para los mejores looks de la noche: Mejor vestimenta en grupo: 250 euros, mejor vestimenta en pareja: 130 euros, y mejor vestimenta individual: 70 euros.

