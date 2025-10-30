Noche de terror en el 'Hotel Sataute'

Rafael Falcón Santa Brígida Jueves, 30 de octubre 2025, 06:20 | Actualizado 07:01h. Comenta Compartir

Santa Brígida se prepara para vivir dos noches terroríficas. El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha puesto en marcha un proyecto piloto para la creación de una casa del terror en el Centro Cultural, el antiguo cine. «La intención es valorar la respuesta que tiene la propuesta para ir consolidándola año a año», destaca el concejal Adrián García.

La coordinación la ha llevado Lucía Montesdeoca. El tiempo ha sido algo ajustado y vecinos de Santa Brígida se han implicado en los seis talleres que se han realizado para llevar a cabo el denominado 'Terror en el Hotel Sataute'. Unas 30 personas han trabajado para ofrecer este jueves y viernes, de 19.00 a 23.00 horas, una experiencia terroríficamente divertida.

El ficticio 'Hotel Sataute', en el que se ha transformado el Centro Cultural, «será reinaugurado y todos están invitados. Hace años se produjeron trágicas situaciones dentro de este hotel y el visitante podrá descubrirlas a través de cinco estancias, en el que se jugará con los distintos miedos. La historia tiene un hilo argumental y el deseo es que todos los visitantes disfruten. La visita, totalmente gratuita, durará aproximadamente diez minutos», destaca Lucía Montesdeoca mientras ultima detalles.

Este jueves se abrirán las puertas del 'Hotel Sataute', aunque el día fuerte será este viernes, ya que este 31 de octubre el Ayuntamiento de Santa Brígida unirá terror con tradición, ya que la calle Nueva celebrará, a partir de las 19.00 horas, la tradicional Noche de Finaos, con asado de castañas y la actuación musical de la Agrupación Folclórica Satautey, los Parranderos de Global, la Parranda Beletén y la Escuela de Música de Santa Brígida; y en el Centro Cultural, ubicado en la misma calle, se desarrollará la segunda jornada del 'Hotel Sataute'.

Los asistentes al ficticio hotel se agruparán de seis en seis, entrando cada cinco minutos para disfrutar del espectáculo. «Hace dos años el Cabildo trajo un laberinto del terror, pero el Ayuntamiento este año ha querido hacer su casa del terror y la intención es que este proyecto pueda coger impulso año a año y que cada vez se impliquen más vecinos de Santa Brígida». La sala contará con varias estancias donde nada es lo que parece, y los visitantes las recorrerán mientras se encuentran con personajes sacados de las historias más oscuras. Una experiencia diseñada por la Concejalía de Participación Ciudadana para asustar, sorprender y arrancar más de una carcajada nerviosa.

El 'Terror en el Hotel Sataute' quiere aportar su granito de arena para dinamizar el casco de la Villa y que toda la familia tenga una nueva opción de ocio durante estos dos días. Halloween crece y cada vez hay más casas del terror en distintos municipios. El consistorio satauteño ha querido experimentar con su propia casa del terror y analizará este proyecto para poder dotarlo en el futuro con más medios y que pueda convertirse en todo un referente antes del Día de Todos los Santos.

El 'Hotel Sataute' es una alternativa de ocio para pasar un buen rato en familia. Santa Brígida estrena este jueves su 'Hotel Sataute' y el viernes vivirá una jornada de terror y tradición.