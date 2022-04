Néstor Dámaso del Pino inaugura 'Entre caricanarios' en San Brígida

La Sala Lola Massieu de Santa Brígida abre el día 8 de abril la muestra denominada 'Entre caricanarios', del caricaturista Néstor Dámaso del Pino, que reúne un total de 21 retratos de personalidades culturales e intelectuales que han contribuido significativamente a la construcción de una imagen positiva de Gran Canaria en la memoria colectiva. La mencionada muestra forma parte del circuito 'Itineraria' que impulsa la consejería de Cultura del Cabildo grancanario por los municipios de la isla.

Dámaso del Pino, presidente también de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas 'Se nos fue el baifo', se enorgullece de beber de la fuente de sus predecesores, como Rafaely o Eduardo Millares Sall, el mítico 'Cho Juaá'.

Cada personaje tiene en esta muestra para el público un discurso artístico, ya que las palabras se transforman en líneas, puntos y colores que cuentan historias. Su exposición no pretende resumir toda la historia, sino destacar la variedad de la representación humana en la caricatura canaria. Desde el boceto fugitivo, a la captura de una determinada expresión facial o rasgos de carácter, a la inmortalización de una hipóstasis social, a la estilización del retrato y a la pérdida de la identidad del personaje interpretado.

Contextualizado o no, con implicaciones personales o no, con indicaciones sobre la identidad o habilidad del personaje o no, el retrato caricaturizado del artista Néstor Dámaso del Pino, proporciona información valiosa no solo sobre el representado, sino también sobre el artista, sobre sus conocimientos técnicos y sobre su visión artística.

La exposición 'Entre caricanarios' en la que colabora el ayuntamiento de Santa Brígida y que permanecerá abierta hasta el día 27 de abril con entrada gratuita, puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas, de martes a viernes, de 17:00 a 20:30 horas, y los sábados, de 10:30 a 13:00 horas.

Néstor Dámaso del Pino (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) se considera un artista autodidacta de la caricatura. Miembro de la UNION OF WORLD CARTOONISTS, de FECO España y de la AEC (Asociación Española de Caricaturistas), tiene repartidos más de 80 retratos por Casas-Museo, Fundaciones e Instituciones culturales y deportivas en España, Portugal, Italia, Rumanía, Grecia, Cuba, Ucrania y EEUU.

Consta en su haber con cerca de 80 exposiciones, entre individuales y colectivas, realizadas en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, península y extranjero. El artista canario ha desarrollado talleres de caricaturas en distintas instituciones insulares. Colaborador de prensa en Crónicas de Gran Canaria, participa en diversas actividades solidarias, además de recibir en el último tiempo, algunos premios internacionales.