La navidad suena a Il Divo en Maspalomas

Il Divo adelanta la llegada de las fiestas navideñas a Gran Canaria, este domingo, con la celebración de Concierto de Navidad, un acto que coorganiza DN7 Events con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y que reunirá a 3.000 espectadores en el Anfiteatro del Parque Sur de Maspalomas.

El evento musical supone la primera vez que este cuarteto lírico trae a España esta producción y el evento está ligado a una campaña municipal con la cual se pretende apoyar el consumo en la localidad. Así, con la iniciativa se ha permitido que los comercios y locales de restauración adscritos a la iniciativa pudieran entregar 2.000 entradas gratis con aquellos clientes cuyas compras superaran los 60 euros, que pudieron beneficiarse con una entrada, mientras que los que superaron los 100 euros recibieron dos localidades.

El canje de tickets o facturas por entradas para el concierto podrá realizarse en el Espacio Joven situado en el Estadio de Municipal de Maspalomas entre los días 12 y 26 de noviembre en un horario comprendido de 10.00 a 22.00h.

El resto de entradas y localidades a la venta será a través de la web https://tureservaonline.es/es/events/il-divo-maspalomas

Formado por Urs Bühler, Sèbastien Izambard, Carlos Marín y David Miller, Il Divo ha sido pionero en el género pop operístico de crossover clásico después de 8 discos de estudio, 4 recopilatorio es considerado como referente en los principales fenómenos musicales actuales, debutando con más de 30 millones de álbumes vendidos y 160 discos de oro y platino en 33 países. Sus canciones más famosas van desde éxitos propios hasta adaptaciones de clásicos, como Regresa a mi (Unchained my heart), Si tu me amas, I believe in you, Time to say Good bye, The power of love, O Holy Night, White Christmas (Blanca Navidad), y Ave María.

