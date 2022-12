Navarro: «Vengo con ilusión a defender Valsequillo y la isla»

En la reunión el Consejo de Dirección Insular de Unidos por Gran Canaria, celebrada hace una semana, han sido presentados los consejos locales de Valsequillo, Santa Brígida, Agüimes, Teror y Firgas. El comité del municipio lo conforman Mónica Navarro, presidenta, Jesús Quintana, secretario, y Yanira González, Ramón Adal Sánchez, Carmen Delia Rodríguez, Valentín Navarro y Dámaso Cabrera como vocales.

En el acto se presentó a la presidenta local, y previsible candidata, Mónica Navarro, quien destaca que « había abandonado la política municipal pero siempre he tenido vocación de servicio público, me explicaron el proyecto y me enamoré». Navarro considera clave« defender a la isla en su conjunto, y para ello es fundamental tener representación en todos los municipios, en el Cabildo y en el Parlamento». Además, asegura que «UxGC es un proyecto joven y fresco que lo único que transmite es ilusión, fuerza y ganas»

También destacó la importancia que tiene todo el apoyo recibido por parte de sus vecinos para que vuelva a la vida pública; «agradezco enormemente al equipo que me acompaña, y la confianza de Lucas Bravo de Laguna. Creo que el municipio se merece tener esta opción política». Mónica Navarro manifiesta que «no es un partido de antaño viciado, es un proyecto fresco». La formación registrada en 2015, que se define como «centro, liberal y progresista, parece haber iniciado su hoja de ruta para implantación territorial en Gran Canaria.

En relación con la crisis que sufre el grupo de gobierno, «no vamos a valorar la crispación política que se está viviendo, la gente lo sabe. Nuestro objetivo es seguir creciendo y trabajando para mejorar nuestro pueblo». Ha resaltado que no quiere luchas con nadie, « nos gustaría mejorar la situación, a partir de mayo de 2023, si así lo deciden los valsequilleros». Asegura anunciar nuevas incorporaciones de personas que adoran su municipio.