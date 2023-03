Naturgy insta a agilizar los plazos para que Gran Canaria no pierda las inversiones en eólica marina

Álex Mira, coordinador de la energía eólica marina en Naturgy, dedicó su ponencia de este jueves en la segunda y última jornada del 16º Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles a subrayar la apuesta de esta empresa y de su nuevo socio, Equinor, por el desarrollo de la eólica marina en Gran Canaria, pero también dejó claro que es importante que el Gobierno central agilice los plazos si quiere asegurar las inversiones previstas en la isla frente a otros potenciales competidores, como Francia o Portugal.

«Necesitamos que se defina el procedimiento de tramitación y plazos, que nos digan la disponibilidad y cómo se adjudica el acceso y conexión y el esquema de retribución», advirtió. «Es importante que esto se acabe en plazo y que tengamos un calendario claro para esta subasta, sobre todo para garantizar las inversiones, porque hay competencia: tenemos subastas en Francia, pronto se anunciarán en Portugal, en Italia, o los EE UU», indicó durante su intervención, pronunciada en el teatro Federico García Lorca, en el marco del seminario que organiza la Mancomunidad del Sureste.

164 kilómetros cuadrados en la costa del sureste

Recordó que entre las tareas que sí ha hecho ya España están los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo o POEM, que para Canarias prevén 6 zonas, una de ellas en Gran Canaria, en la costa del sureste, de 164 kilómetros cuadrados.

«No quiere decir que en esas superficies vaya a haber aerogeneradores sí o sí, son las que el ministerio ve aptas y que tienen ese potencial de desarrollo, pero será una subasta la que decida si se instalan o no y será según los condicionantes técnicos y medioambientales que los desarrolladores, los que promueven estos proyectos, tienen que cumplir; si no, no se desarrollarán».

Apuntó que, precisamente, el proyecto que proponen Naturgy y Equinor, el Fowca, coincide casi con la zona que Madrid reserva para la eólica marina en la isla, con una potencia de 216 megawatios, 12 turbinas o aerogeneradores de 18 megawatios cada una y situadas a 8 kilómetros de distancia de la costa (el más cercano), en atención a los requerimientos del Gobierno y del Cabildo para minimizar el impacto visual y el que pueda tener este parque con otros usos que se dan en la zona de costa más próxima a la orilla, tanto el turístico, como el recreativo, la pesca o la acuicultura.

«Somos, entre los que por ahora hay propuestos, el parque más alejado de la costa». Dado que su proyecto es anterior a la delimitación fijada en el POEM, sus equipos de ingeniería ya están trabajando para reconfigurar el parque. Hay un molino que se les queda fuera.

«El alisio es el mejor viento de Europa»

La toma de tierra la tendrían en la zona industrial de la central térmica de Juan Grande, que enlazará con los molinos mediante tres cables submarinos de 66 kw y tres cables de exportación enterrados en el lecho marino que no se verán cuando entren a costa.

Ampliar Álex Mira, momentos antes de que arrancara esta segunda y última jornada del seminario. Arcadio Suárez

¿Y por qué eligen Canarias? «Es evidente, porque tenemos un excepcional recurso eólico, el alisio, el mejor viento de toda Europa; porque hay que incrementar la penetración de las energías renovables en las islas, de solo un 20-21% de toda la generación eléctrica total, por debajo de la media española, el 44,4% (hay que llegar al 60% en 2030 según el Ptecan); por el coste de generación elevado y porque hay que aumentar la autosuficiencia energética; somos muy vulnerables, aquí no hay agua ni luz si no lleg

an los barcos de fuel o diésel».