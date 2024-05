Narváez: «Salgo satisfecha porque he podido aclarar algunas cosas»

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de mayo 2024, 13:32 | Actualizado 13:45h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha salido «satisfecha» de su declaración este martes en sede judicial por el llamado caso del congreso del lujo, unas jornadas formativas celebradas en el municipio en noviembre de 2022 por cuya tramitación presentó una querella la Fiscalía Provincial.

«Salgo satisfecha porque he podido aclarar algunas cosas», subrayó Narváez tras prestar declaración durante hora y media en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. La hoy portavoz del PSOE en la oposición contestó a todas las preguntas de la magistrada titular y de la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos.

Narváez contó que hizo especial hincapié en dejar claro que la organización del congreso no se dio a dedo, como dice que escucha mucho en la calle, sino que se hizo mediante un procedimiento con publicidad. Confía en que se acabe archivando también en el juzgado, como informó que ya pasó con el expediente que se abrió en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Anticorrupción.

«Me queda la pena de que tras un mandato difícil en el que he sido muy correcta y transparente en mi gestión, quedarte con el sello de que te has gastado el dinero público en una fiesta para funcionarios no es nada agradable», confesó la exalcaldesa, justo antes de subrayar que no cambiaría su manera de actuar en este expediente.

