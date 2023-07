«A Ingenio se le paró el reloj hace más de 20 años»

Fue el cabeza de lista de la coalición Forum Drago-NC que acabó con décadas de victorias socialistas en Ingenio, pero se quedó a dos ediles de la mayoría absoluta y pactó con PP Somos. Tiene el municipio al que aspira en la cabeza, pero dice que no hará nada sin escuchar antes a su pueblo.

-¿Esperaba una victoria así?

-Sabíamos que íbamos a ser la fuerza más votada. Ahora, haber ganado en todas las mesas electorales me provoca una obligación extraordinaria, saber que absolutamente en todo el municipio han respondido a nuestra propuesta. Esto te crea un compromiso personal con la ciudadanía. Si ya venía con ánimos e intención de un trabajo intenso, esto me obliga mucho más, porque hay una demanda, una necesidad de tener respuestas que no han sido satisfechas y cumplir objetivos a medio y largo plazo. Me van a comprometer a un ritmo superior al normal. La experiencia me ha enseñado que en política lo más importante es la prudencia, escuchar a todo el mundo antes de tomar una decisión. Vamos a ser un poco más lentos de lo normal, pero con la conciencia de que actuaremos de forma contundente.

-Dijo un ritmo superior. ¿A qué hora empieza todos los días?

-El día que empiezo más tarde empiezo a las 6 de la mañana. A esa hora ya estoy en el despacho. Aprovecho para ponerme al día con las noticias, pero hay días que empiezo a las 5 y media de la mañana.

-¿Y las primeras reuniones?

-A las siete, porque el primero que llega, llega a las siete.

-¿Cita a la gente a las siete?

-Claro, es que me adapto también a las necesidades del ciudadano y los hay que les viene mejor a esa hora. De broma me llamaban el sereno porque abría y cerraba el municipio; daba la bienvenida al sol y acostaba a la luna. Cuando vienes de una vida de emprendimiento no te supone gran esfuerzo. Nuestras decisiones afectan al destino de miles de vecinos, así que te vas con problemas a la cama todos los días. Necesitamos dedicarle más tiempo a los ciudadanos.

-¿El Ayuntamiento está mejor o peor de lo que lo que pensaba?

-Ya teníamos datos, sabemos que hay limitaciones presupuestarias, pero hay muchas cosas que se podían haber resuelto, como las fiestas, que le pertenecían al grupo saliente. No estaban resueltas, hemos tenido que buscar financiación de otras concejalías. Si no, no habríamos tenido actos principales. Esto ralentiza la gestión. Pero lo de Ingenio no viene de ahora. Hemos abandonado el comercio, en Ingenio no se desarrolla suelo desde hace más de 20 años.

-¿Se le paró el reloj a Ingenio?

-Sí, pero se le paró hace más de 20 años. Con independencia de lo que se pueda valorar democráticamente o no, tener un gobierno estable da garantías...

-¿Las alternancias de estos años han perjudicado al municipio?

-Han sido radicalmente negativas y cada día que pasa más soy consciente. En cuatro años no da tiempo para nada. Se van en un pispás; aquí no ha habido una continuidad entre un gestor y el siguiente. Se han parado los temas. No hay una visión histórica para hacer una proyección futura. Hay decisiones que no se pueden tomar de ahora para después.

-¿Mínimo 8 años?

-Mínimo.

-Luego aspira al menos a otro mandato más...

-Si el pueblo me reelige... Mi intención no es venir por 4 años. De todas maneras, tengo un equipo preparado para si ese momento llega, gente de valores profesionales y humanos. Para mí, la capacidad de trabajo y tu voluntad es más importante que la preparación. Si tienes las dos cosas es lo ideal.

-¿En qué necesita Ingenio un cambio radical?

-En el comportamiento, en la actitud. En creernos que este pueblo tiene mucha historia, pero también muchas posibilidades de futuro. Históricamente hemos sido conocidos por ser un pueblo muy trabajador y eso implica compromiso y trabajo, pero tenemos que sacarle más partido.

-Al final no se tocará la cancha de Cuesta Caballero, como quieren los vecinos...

-No hemos sido capaces de explicarle al barrio que lo que le ofrece esta nueva corporación es muchísimo más de lo que ellos tienen; si ellos no lo ven, no les voy a imponer lo que no quieren. Pero esto nos debe servir de lección para todo, para hacer una mejor participación ciudadana, no de cara a la galería que justifique que yo estoy haciendo participación para una puntuación, sino una participación directamente con los afectados. Siempre vamos a consultar a los afectados. ¿Vamos a hacer siempre lo que nos pidan? No, habrá peticiones que no se podrán asumir.

-Ha sido una de sus primeras acciones, pero le vino sobrevenida. ¿Qué agenda propia se marca este gobierno?

-Primero, crear un plan de barrios auténtico. Vamos a ir a todos los barrios con una unidad móvil, discreta, sin lujos, donde vamos a recibir a los ciudadanos, con su mesa y cuatro sillas. El concejal se va a trasladar barrio por barrio a priorizar: lo urgente, lo importante y lo interesante. Y que haya equilibrio entre los barrios. Otra asignatura pendiente, las bibliotecas...

-La de Carrizal parece encaminada, pero la del casco no. ¿Irá en el Casino, como estaba previsto?

-Lo del Casino es un disparate. No es el lugar, porque no hay ni aparcamientos. Tenemos que dar una respuesta inmediata. Estamos buscando locales que reúnan las condiciones provisionales hasta que nos planteemos un edificio, nuevo o que ya exista, y lo compremos o lo alquilemos.

Y otro asunto en la agenda es el Centro Cívico de Carrizal. Lo que me han planteado es un auténtico disparate. Si lo hacemos, no tenemos centro cívico hasta dentro de dos o tres años. Han hecho un proyecto integral donde se contemplan las medidas correctoras, pero también un montón de aspectos estéticos. ¿Pero por qué nos lo han cerrado? ¿Por qué hemos incumplido? Vamos a resolver primero las deficiencias fundamentales y ya habrá tiempo de hacer proyectos decorativos. Y tampoco voy a esperar por El Burrero. Hay que recuperarla ya.

-Se ha quedado atrás respecto a Arinaga o Pozo Izquierdo...

-Le doy un dato llamativo. Playas que tienen peores condiciones, en el mismo día a la misma hora, tienen mucha más gente. En el Burrero, en julio, habrá tres personas. En El Cabrón, 150 o 200. Y en Arinaga, 1.500 o 2.000. No es normal, hemos vivido de espaldas a la playa. El agua del Burrero es única, en cuanto a limpieza, sales...

-¿Cómo será El Burrero en 2027?

-Mi objetivo es que sea completamente distinta. Otra cosa son los plazos, cuando hablamos de Costas sabemos que topamos con la iglesia. Tengo la tranquilidad de que voy a tener el apoyo del Cabildo al 200% y también que en toda Canarias ha habido actuaciones similares. Queremos dotarla de piscinas artificiales. El Lago Martiánez puede ser un gran referente, pero actualizado y siempre en combinación con Costas y contando con la gente. Ya tenemos a una persona apuntando el nombre de aquellas personas que a diario usan la playa. Queremos tener la opinión de nuestros vecinos. Es una participación ciudadana directa, no quiero que terceras personas nos interpreten lo que piensa la ciudadanía. Y en paralelo, empezaremos a mantener contactos con club náutico, embarcaciones recreativas y algunas especialidades deportivas de viento.

-¿Recuperarán San Agustín?

-Sí, porque además es nuestra única playa con arena los 365 días del año. Proponemos una intervención en la roca, un proyecto integrador como el que se ha hecho en Guayadeque, para unir las dos playas con una especie de túnel que sirva de centro de interpretación donde en una parte se muestre el pasado prehispánico de la playa; en otro, el legado de los barqueros; en otro, la parte etnográfica, donde incluiremos los cañones que aparecieron en su día en El Burrero; y una última dedicada a los fondos marinos que desemboque en un gran mirador acristalado hacia San Agustín.

-Eso es futuro. ¿Y ahora? ¿En qué gestiones anda el gobierno?

-Pues mire, ahora hay que repavimentar la Avenida de Carlos V y vamos a reunirnos con los comerciantes para escucharles y para hacerles una propuesta: eliminar por completo la mediana y ganar un 40% de aparcamientos en batería en el lado que no están así. También podríamos poner el sentido único a algunas calles.

-La zona azul, ¿la mantienen?

-Es la que nos permite que el aparcamiento se renueve, pero también estamos estudiando un modelo alternativo que no perjudique a las 17 personas que viven de las zonas azules. Está en la agenda.