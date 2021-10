El mundo rural reconoce la huella femenina

Ingenieras, agricultoras, bibliotecarias, maestras, políticas, médicas... Hoy en día las mujeres rurales son, profesionalmente, todo esto y más, pero aún son muchos los clichés que arrastra la etiqueta «mujer rural». Desde hace diez años los municipios de Tejeda, Artenara y Valleseco trabajan de forma conjunta para acabar con patrones machistas y desigualdades, aplicando perspectiva de género a las acciones que llevan a cabo con el fin de visibilizar y empoderar a sus mujeres. Hoy, Día Internacional de las Mujeres Rurales, los tres ayuntamientos celebran en Valleseco el acto institucional que pone el broche al trabajo realizado en los últimos meses y que ha tenido como eje «la huella» femenina dejada en el entorno rural, una aportación al desarrollo de sus pueblos históricamente silenciada.

Con esta idea se han desarrollado una serie de actividades y talleres, cuyo hilo conductor ha sido esa huella femenina, lo que se ha traducido en unos talleres de elaboración de alpargatas, un calzado tradicional cargado de simbología. Lo explica la concejala de Mujer e Igualdad de Valleseco, Elsa Montero. «Hace 10 años que los tres municipios realizamos un encuentro de mujeres rurales» que el año pasado debido a la pandemia se suspendió y quedó reducido a la edición de la revista 'Mujeres Rurales'. Esa publicación ahora se repite, pero además se vuelve a realizar el encuentro, en versión reducida, en Valleseco.

De lo que se trata, ya sea a través de talleres, entrevistas o encuentros, es de «poner en valor, por su edad o valía, mayores o jóvenes, con diferentes perfiles profesionales, a las mujeres rurales». Con esta premisa «hemos intentado que todo tenga un hilo conductor este año con los talleres de alpargatas» en cada municipio, y cuyo éxito ha sido tal que de una convocatoria, en el caso de Valleseco, ya va por cuatro. «Hilamos con eso y seguimos reflejando la realidad del mundo rural y las tierras, pero no solo, pues la mujer ha evolucionado. La gente de campo de antes usaba un mal zapato digamos, una alpargata». Y siguiendo con la simbología que representa el elemento elegido, «ahora no tiene nada que ver», las mujeres rurales ya no tienen que abandonar los estudios para ser cuidadoras, resalta Montero. Atrás quedaron los tiempos en los que «ser la mayor de una familia significaba dejar de estudiar y ayudar a tu madre» con los hermanos, con las tierras, con los animales... «lo que conllevaba dejar atrás la infancia». Ahora ya no. Pero ese trabajo que ha ayudado a construir los pueblos actuales hay que reconocerlo.

Por eso también se ha grabado un vídeo sobre «la huella femenina». «Cinco mujeres de cada municipio, alcaldes y concejalas de Artenara, Tejeda y Valleseco, fuimos lanzando la zapatilla de una mujer a otra, de un municipio a otro; mujeres de todo tipo», para poner en evidencia la diversidad actual pero también la huella dejada y la futura.

Se trata en todo caso de dar el valor justo a las mujeres rurales.