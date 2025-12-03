Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Felipe Juan y Juan Francisco Santana, junto a uno de esos diálogos creativos que forman parte de la muestra. C7

'MujerArt35', de Felipe Juan, recala en Telde

La muestra, que será inaugurada la tarde de este jueves, estará expuesta en las Casas Consistoriales hasta el 31 de diciembre

Telde

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:57

El proyecto 'MujerArt35', que vio la luz el pasado mes de marzo en Valleseco, llega a su segunda y última parada en Telde. La iniciativa artística que desarrollan el escritor Juan Francisco Santana y el pintor Felipe Juan abre una muestra en la sala de las Casas Consistoriales, en San Juan. En 'MujerArt35' originales e interpretaciones se dan la mano.

Las obras originales son de mujeres pintoras de la colección particular de Juan Francisco Santana y junto a ellas se exponen las interpretaciones que Felipe Juan ha podido idear de cada una de esas piezas. Este jueves, 4 de diciembre, a las 19.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro que da sentido y forma a la exposición. La muestra estará abierta hasta el 31 de diciembre y podrá visitarse de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas.

Como cuenta Santana en el libro, esta publicación y la exposición que la complementa están dedicadas a las artistas plásticas que forman parte una colección canaria, la que posee Juan Francisco Santana, formada fundamentalmente por autoras canarias, aunque también están presentes algunas creadoras de otras latitudes. En concreto, pretende sacar a la luz a artistas plásticas poco o nada conocidas, de las que en algún caso sólo se dispone de la pieza y la fecha en la que fue creada. No obstante, también incluye autoras de renombre insular, nacional e internacional.

La colección de Juan Francisco Santana Domínguez no sólo se ciñe a las 35 autoras representadas. También están presentes otras importantes artistas plásticas que por diferentes motivos no forman parte de la muestra, bien por estar representadas con una obra escultórica y por la dificultad de su traslado, peso incluido; bien por ser muy conocidas o por otras circunstancias.

La muestra consiste no sólo en mostrar las creaciones plásticas femeninas, sino que el denominador común es la interpretación que el pintor Felipe Juan hace de cada una de ellas. El motivo fundamental es el diálogo entre las artistas plásticas y Felipe Juan.

