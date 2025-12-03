76 muestras de 63 apicultores quieren ser la Mejor Miel de Gran Canaria de 2025 Todas las muestras se han sometido a análisis de laboratorio para determinar sus características fisicoquímicas y su composición polínica

La Consejería de Sector Primario del Cabildo inició este miércoles la cata del XX Concurso Oficial de Mieles de Gran Canaria, que se celebra hasta este jueves en Infecar. En esta edición participan 63 explotaciones apícolas de la isla, que han presentado 76 muestras que están siendo evaluadas por un panel de once catadores oficiales.

Todas las muestras se han sometido a análisis de laboratorio para determinar sus características fisicoquímicas y su composición polínica, garantizando que cada miel se corresponde con la categoría en la que participa y que carece de pólenes foráneos. A partir de ahí comienza un proceso de valoración sensorial que tiene en cuenta el olor y la sensación olfato-gustativa de cada muestra.

El concurso distingue entre mieles multiflorales y monoflorales, y contempla dos modalidades de participación: profesional y aficionado. Este jueves, a las 19.00 horas, los participantes catarán las mieles finalistas para otorgar el reconocimiento a la Mejor Miel de Gran Canaria 2025, cuyo fallo se dará a conocer alrededor de las 20.30.

La entrega oficial de premios tendrá lugar en la próxima edición de la feria Gran Canaria Me Gusta. El certamen reparte 9.000 euros, distribuidos entre las distintas categorías y modalidades.

Gran Canaria cuenta hoy con unas 330 explotaciones apícolas y cerca de 11.000 colmenas.