Muere un histórico policía de Agüimes, Ananías Jesús Torres

El municipio de Agüimes despide esta Semana Santa a uno de sus policías más conocidos, Ananías Jesús Torres Suárez. Ya jubilado desde 2019, acaba de fallecer el que hasta hace poco fue el policía local más antiguo en servicio en toda la comarca del sureste.

En un reciente reportaje publicado por este periódico, contaba así cómo decidió presentarse a las pruebas de la policía local.

«Yo estaba en el ejército pero cuando fui a reengancharme me dijeron que me mandaban para Cádiz y yo no quería salir de mi tierra», contaba, «en casa, con gofio y cebolla escapo», así que nuestro protagonista decidió presentarse a las pruebas para policía municipal que se convocaron en Agüimes a finales de 1976 y el 1 de enero «ya estaba dentro. Recuerdo que nuestro primer servicio, en la cabalgata del 5 de enero, como todavía no teníamos uniforme los cuatro nuevos, cuando intentábamos controlar a la gente no nos hacían ni caso».

Aficionado a la pesca y al tiro al plato, a Ananías no le daba miedo su retiro del servicio. «He estado en todo, accidentes, asesinatos y hasta tareas burocráticas como las que hago ahora que es, sobre todo, entregar notificaciones y avisos con un coche que sólo conduzco yo porque soy el único que lo entiendo», aseguraba Ananías con una sonrisa.

También se acordaba, con mucha socarronería, «de una caseta que yo tenía en la playa, en la zona de Risco Verde, y desde donde salvé a muchos bañistas; yo colocaba las aletas en una esquina de la terraza y con un trozo de corcho me tiraba al mar y ayudaba a la gente en apuros. Saqué del agua hasta dos concejales del Ayuntamiento, me acuerdo, a Bartolo Acosta y a Gregorio González».

Ahorcados, algún asesinato, muchos accidentes de tráfico y algún servicio extra, como «cuando nos eligieron con compañeros de San Mateo, Vecindario y yo por Agüimes para hacer de escolta de una algo cargo saharaui que venía a Gran Canaria, con turnos de 12 horas y con varios coches camuflados y nos comunicábamos por emisoras como las que tenía el Ejército en esa época», recordó en la entrevista Ananías Torres.

«La labor de un policía pasa por avisar, advertir y si no hace caso denunciar, pero ese debe ser el último paso», aseguraba.