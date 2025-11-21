Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ángel Marrero (i) recibió el 11 de octubre la medalla de oro de San Bartolomé de Tirajana. Cober

Muere Ángel Marrero, histórico de la hostelería en Maspalomas

En octubre recibió la medalla de oro de San Bartolomé de Tirajana en reconocimiento a su trayectoria

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:17

Ángel Marrero Rivero, pionero de la hostelería y personaje emblemático en la evolución turística de Maspalomas, ha fallecido este viernes, según ha adelantado MaspalomasAhora.

Marrero comenzó su trayectoria en la hostelería en 1968, con una visión profesionalizadora de la coctelería que con el paso de los años le llevó a convertise en una referencia entre los barmans en España. En 2006 funcó la Asociación Autonómica de Barmans de Canarias (AABC).

Su carrera y su implicación en Maspalomas fue reconocida el pasado 11 de octubre, cuando recibió la medalla de oro de San Bartolomé de Tirajana «por su capacidad de unir a personas y colectivos y por elevar el nombre de nuestro municipio a través de la cultura y la hostelería».

En la gala de entrega de las distinciones municipales, el alcalde, Marco Aurelio Pérez, destacó «su impulso a la hostelería canaria» y su dignificación de la coctelería «convirtiendo la formación y el oficio en un arte». Y Pedro Franco, nombrado hijo predilecto ese día, dijo de él que «se le puede atribuir ser pionero en dignificar la profesión del barman, uniendo formación, amistad y espíritu asociativo».

