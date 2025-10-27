Morro iglesia, el enclave arqueológico que emergió de las aguas Las obras del Salto de Chira han sacado a la luz un yacimiento en una de las orillas de la presa de Soria | Es solo una estructura y tuvo un probable uso cultual

Estuvo ahí desde hace mucho, cientos de años, y una parte de ese tiempo, poco, bajo las aguas, pero las prospecciones arqueológicas a las que obliga la ley para ejecutar las obras del Salto de Chira han sacado a la luz un yacimiento de origen prehispánico con una estructura peculiar que hasta ahora había pasado desapercibido y que está situado en una de las orillas de la presa de Soria, en suelo de Mogán. Los arqueólogos de la empresa Tibicena, contratada por Red Eléctrica de España, ya acabaron la excavación y ahora están redactando la memoria.

Este enclave está compuesto por una única construcción que fue identificada por primera vez en 2016 y que, según puede comprobarse gracias a las ortofotos de Grafcan, pasó temporadas sumergida, durante aquellas etapas en las que este embalse, el de mayor capacidad de Gran Canaria, registró mayores niveles de llenado. Hecha de piedra seca, de planta circular, está emplazada al borde de un pronunciado escarpe en la margen occidental del vaso, en un lugar que aparece identificado como Morro Iglesia.

Este topónimo no es baladí y puede que tenga algo que ver con la posible función a la que pudo destinarse esta estructura en época indígena. Por su tipología, circular y construida con teniques de dimensiones considerables, y también por «el comportamiento arqueo-estratigráfico» que presenta, guarda similitud con otros espacios arqueológicos de la isla, como los de Altavista, en Artenara, o Monteleón, en San Bartolomé de Tirajana, a los que se les ha asignado una utilidad cultual, relacionada con prácticas de culto.

Arriba, ortofoto de septiembre de 2011 con el yacimiento sumergido. En enero de ese año, según Tibicena, el embalse registró su máximo histórico de llenado. Debajo, ortofoto de marzo de 2012 con el enclave ya emergido.

Estos enclaves coinciden también en otra característica: la ausencia de material arqueológico. Durante los trabajos apenas se recuperó «un repertorio poco numeroso de piezas líticas», talladas en basalto y obsidiana, y «fragmentos de recipientes cerámicos pertenecientes a la cultura de los antiguos canarios». Se hallaron tanto dentro de la estructura como en su entorno inmediato, pero son tan escasos que tampoco ayudan a determinar con cierta certeza la funcionalidad de este recinto. No obstante, también se registraron algunos restos de época posterior, muy pocos, producto de «visitas esporádicas más modernas», que dejaron como rastro «ligeros reacondicionamientos de los muros que lo conforman».

Según los arqueólogos que lo excavaron, se trata de una «estructura circular de piedras, de doble muro y espacio intermedio macizo relleno con piedras menores, entrada abierta al oeste, plataforma exterior de nivelación en el flanco norte y alineación de piedras de contención en el flanco sur». En el interior, con una superficie de 20 metros cuadrados (unos 5 metros de diámetro), «se conservaba un relleno de cierta potencia de piedras y sedimentos, intencionalmente colocado, que forma parte de las obras de preparación y habilitación del espacio útil» del enclave. Sin embargo, aclaran que el suelo que pudo tener desapareció.

El yacimiento se documentó durante las prospecciones arqueológicas que desarrolló Tibicena para Red Eléctrica en el marco del proyecto de 'Ampliación de la Campaña Geotécnica de la Central hidroeléctrica Chira – Soria', que está construyéndose en estos terrenos de medianías y cumbre limítrofes entre Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Según informa la empresa contratante de las obras y de las prospecciones, se avisó del hallazgo al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, que en 2017 lo incorporó al Inventario Arqueológico de Gran Canaria, en el que figura con el código identificativo 12156 correspondiente a Mogán.

Dado que ya estaba localizado e identificado, surgió la necesidad de someterlo a una excavación integral con motivo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) relativa al proyecto 'Central Hidroeléctrica de Bombeo Chira – Soria. Reformado del proyecto de construcción. Modificado II', que data de agosto de 2021. ¿El objetivo? «La documentación y recuperación de la información científica contenida en el sitio».

Ese encargo lo asumió Tibicena en tanto que es la adjudicataria del contrato para la supervisión del Patrimonio Histórico y Cultural que pueda derivarse o hallarse en el entorno de las obras para ejecutar la Central Hidroeléctrica de Bombeo Chira-Soria, ahora conocida como Salto de Chira. La excavación en sí se prolongó durante varias semanas, en septiembre pasado, y ahora está en fase de redacción de la memoria científica. Los escasos restos arqueológicos serán depositados en El Museo Canario.