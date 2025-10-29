Morro Besudo: tres años sin luz, sin papeleras La asociación de vecinos del barrio de San Agustín se queja de la situación de abandono en la que viven sus residentes

Los vecinos de Morro Besudo, en San Agustín (San Bartolomé de Tirajana), denunciaron este miércoles que llevan tres años sin alumbrado público en el paseo marítimo desde que en noviembre de 2022 quitaron todas las farolas y las papeleras antes de iniciar las reformas de la avenida. Desde entonces, está en «la oscuridad total», lo que contribuye a que vecinos y turistas no puedan evitar una sensación de inseguridad.

A este déficit de un servicio tan básico como el de alumbrado se le une la falta de limpieza. Jan Schoffer Petriček, presidente de la asociación de vecinos Morro Besudo, denuncia que la gente deja la basura en la escalera de la playa después de que quitaron el último cubo de la playa y que los dueños de los perros no recogen las heces de sus mascotas ya que no hay ninguna papelera para tirarlas. «En los fines de semanas el paseo parece uno de Kabul», subrayó.

El colectivo también se queja del asentamiento de personas sin hogar, tanto en las cuevas de la cercana playa del Pirata como en el túnel del barranco al pie del Morro Besudo.

«Algunos se lo toman con calma y recogen diariamente las latas y botellas 'aparcadas' por los jóvenes en las rocas y en los escalones», comenta Jan Schoffer Petriček, líder del colectivo vecinal, que ha celebrado el décimo año de su creación. Otros escriben regularmente cartas al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que quedan sin respuesta.

Se lamentan de que aquellos que llaman por teléfono reciben respuestas del tipo: 'tienes que dirigirte a Endesa' o 'nosotros no somos responsables, la responsabilidad es de la empresa que llevó a cabo la reforma'. ¿Y qué pasa cuando se contacta con Endesa o con la empresa que ha reformado este paseo? «Se ríen y aclaran que el único responsable es el Ayuntamiento», sostienen desde el colectivo, que este miércoles denunció en rueda de prensa esta situación de «abandono».

«Entiendo que tenemos que pagar impuestos y tasas, ¿pero entonces por qué no recibimos un servicio de calidad como contrapartida?«, denuncia una vecina. Otro confiesa que todo esto le «huele a corrupción». Un abogado, residente en la zona, advierte también de las consecuencias judiciales que puede acarrear el simple hecho de que un turista se caiga en la escalera y se rompa un pie. No solo podría reclamar daños y perjuicios, sino que habría margen para exigir una responsabilidad penal.

La secretaria de la asociación, Mercedes Varela Pereira, no entiende lo que ha pasado. «Comprar y montar farolas nuevas y no encenderlas jamás es como invertir en un nuevo aeropuerto y no dejar aterrizar los aviones». Y Schoffer Petricek se pregunta que si lo que hay detrás es un intento del Ayuntamiento de ahorrarse unos cientos de euros en luz, ¿por qué gastó el dinero en las farolas? El presidente vecinal recuerda que que el coste y colocación de las farolas fue de alrededor de 86.500 euros.

Estos vecinos reprochan la actitud del alcalde, Marco Aurelio Pérez, del que recuerdan que percibe «uno de los salarios más altos» de entre todos los regidores de Canarias con 65.621 euros, y que, sin embargo, «no responde a las cartas de los ciudadanos y de las asociaciones cívicas o no da instrucciones a sus concejales y colaboradores para garantizar que los residentes reciban un nivel mínimo de servicios, como el alumbrado público y la instalación de papeleras».

Los vecinos del Morro Besudo aseguran que no se rendirán y que continuarán denunciando esta situación «lamentable y escandalosa» en las redes sociales, en la prensa y en la televisión local. Dicen que hasta que el Ayuntamiento no haga su trabajo no van a callarse y se están planteando la posibilidad de manifestarse ante el Ayuntamiento para recibir un mínimo de atención.

Además, este colectivo se queja de que no se reemplazan las bombillas desde hace ya 3 años en Morro Besudo, de aceras rotas, de agujeros en la calle que no se cierran desde hace meses, y de, más en particular, un déficit «insoportable» de aparcamientos. Dado que el barrio está construido sobre un acantilado, el espacio para los coches es muy reducido y disputado. También advierte de un mal servicio de recogida de basura, de la numerosa presencia de cucarachas y ratas y de baches en el asfalto de sus vías.