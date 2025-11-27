Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas El recinto se edificará en el frente marítimo y tras la reordenación urbanística de cuatro parcelas | Aumenta la edificabilidad y el suelo dotacional

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:46 | Actualizado 18:51h.

De ser un foco de residuos y abandono al pie del cantil a albergar un complejo turístico de 65 camas. Ese es el desarrollo que ya tramita el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana mediante la reordenación urbanística de cuatro parcelas situadas en el frente marítimo de Morro Besudo, en el extremo norte de San Agustín y que suman una superficie de 3.591 metros cuadrados.

El pleno municipal aprobó este jueves por unanimidad el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del Programa de Actuación en el Medio Urbano (PAMU) que promueve la entidad Hernández Robaina Servicios Urbanos SL para las parcelas K-23, K-24, K-25 y K-27, pendientes de desarrollar desde 1996, cuando se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la propiedad de entonces, Max Dieter Hans Krauzer, que, sin embargo, nunca se ejecutó.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, explicó que lo que se busca ahora es hacer viable la inversión en esos terrenos para contribuir también a la regeneración urbana. Y es que, como se subraya en el informe, esos solares presentan actualmente una importante degradación urbana, con edificaciones ruinosas y con la invasión de la zona de servidumbre de protección y de tránsito.

En esencia, se pasará de una edificabilidad permitida en el Plan General de Ordenación de 1996 de 2.232 metros cuadrados a otra de 3.358, concentrados en dos parcelas de uso turístico, una de 1.909 metros cuadrados y otra de 340. Al mismo tiempo, se verá incrementado el suelo para dotaciones municipales. Pasa de los 1.165 metros a los 1.646 repartidos en cinco parcelas, dos para habilitar un tramo de paseo marítimo que suman 955 metros cuadrados, dos para aparcamientos, con una superficie de casi 600 metros, y otra de 92 para un vial de acceso al paseo marítimo.

En la misma sesión se dio el visto bueno al inicio del procedimiento ambiental para desbloquear el desarrollo urbanístico del sector T-1 de El Tablero, se aprobó un plazo extra de 5 días para que la administración concursal de Mar Abierto SL presente alegaciones al expediente con el que el Ayuntamiento busca resolver el contrato de concesión del Hotel Las Tirajanas, en Tunte, y también se declaró la caducidad de la adjudicación otorgada en 1987 a Meeting Point Hotelmanagement (Canaries) S.L. para explotar parte de la superficie del Parque Europeo en Playa del Inglés, así como el inicio del procedimiento para resolver el contrato con esa entidad para la conservación y mantenimiento de esa plaza pública, el bar restaurante y el kiosko, entre otras instalaciones.

También ayer el pleno aprobó formalizar un convenio con la Agencia Tributaria Canaria para delegarle el cobro de deudas en ejecutiva y rechazó la moción de NC, ahora Primero Canarias, para devolver al Cabildo la gestión de la GC-500.