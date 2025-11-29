Mogán suspende la obra para arreglar 'La Fonda' al detectar la necesidad de reforzar la casona Dado que el Museo del Clima se iba a financiar con fondos europeos, el gobierno local desiste por ahora del proyecto y los destina a otras obras

Un contratiempo técnico obligará al Ayuntamiento de Mogán a aparcar unos meses su anunciado proyecto de poner en marcha en pleno casco del pueblo un Centro de Interpretación e Innovación del Clima de Mogán. Y es que la obra de rehabilitación y adecuación del edificio que le iba a servir de sede, 'La Fonda', una antigua casona canaria de los años 30 del siglo XX, exige un refuerzo estructural que obliga a modificar el proyecto en más de un 50% de su coste inicial, lo que obligaría a sacarlo a concurso nuevamente y ya no hay tiempo.

Se iba a financiar con fondos europeos, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se corre el riesgo de perderlos, de ahí que el gobierno local haya optado por destinarlos a otras iniciativas ya previstas y buscar otra financiación para este inmueble, según informó la alcaldesa, Onalia Bueno.

El proyecto para la puesta al día de 'La Fonda' no solo fue adjudicado en mayo pasado a la empresa Urban 2020 SL por 472.152 euros, sino que llegaron a empezar las obras. El problema, según se explicita en un informe técnico del 29 de septiembre pasado, es que «tras realizar los trabajos de demolición y excavación para el foso del ascensor, se detectaron una serie de cuestiones que dieron lugar a la necesidad de realizar un estudio geotécnico para determinar las características físicas del suelo donde se posaba la edificación y un recálculo de la estructura existente».

Se suspendieron las obras temporalmente y se encargó ese estudio, pero sus conclusiones impidieron retomarlas porque instan a un «refuerzo estructural que solucione el correcto sustento del inmueble». Un estudio económico del coste de esas intervenciones no previstas permitió concluir que conllevarían una modificación del contrato que superaría el 50% del precio inicial, por lo que habría que licitarlo otra vez.

Así las cosas, el Ayuntamiento tendrá que resolver el contrato con Urban 2020 y, de paso, paralizar también el concurso que ya había convocado para dotar al futuro centro de interpretación de todos sus elementos museográficos.