El Cabildo y dos municipios, a la gresca por el Fdcan

509 millones en juego. Son los fondos que les corresponden a Gran Canaria en la convocatoria del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para el periodo 2023-2027. El Cabildo aprobó el lunes 428 actuaciones a ejecutar entre la propia institución insular y 19 de los 21 ayuntamientos de la isla. Mogán y San Mateo han puesto el grito en el cielo y amenazan con los tribunales. Si no se les incluye, paralizarán ese plan inversor. Por su parte, el gobierno que preside Antonio Morales les acusa de «insolidarios« y les recuerda que ellos se autoexcluyeron en la primera convocatoria, en 2016-2017. Andan a la gresca y no parece que haya espacio para una entente.

De entrada, Mogán y San Mateo han dejado claro que acudirán a los tribunales para defender el derecho de ambos a participar del reparto de los fondos de la nueva convocatoria del Cabildo con cargo al Fdcan. Así lo anunciaron este jueves sus alcaldes, Onalia Bueno (Mogán) y Antonio Ortega (San Mateo), en una rueda de prensa en la que intervino el secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo.

«El Cabildo está en la obligación de rectificar»

Precisamente, el líder de los nacionalistas canarios, Fernando Clavijo, recordó que el objetivo del Fdcan «es mejorar la competitividad, el desarrollo y el empleo y ningún Cabildo puede vetar a los ayuntamientos». Clavijo insistió en que el Cabildo «está en la obligación de rectificar su postura e incluir a Mogán y San Mateo en esta nueva convocatoria y aseveró que «con la exclusión de estos municipios el Cabildo no está yendo en contra de sus dos alcaldes, sino de toda la vecindad de San Mateo y Mogán».

La alcaldesa de Mogán recalcó que se trata de «una nueva convocatoria con nuevas condiciones», haciendo referencia a que en esta ocasión todos los municipios de la isla están en la obligación de acceder a los fondos del Fdcan exclusivamente bajo el paraguas del Cabildo, no pudiendo presentar proyectos directamente al Gobierno de Canarias, como Mogán sí hizo en la primera convocatoria 2017-2021. «Es como decir que un estudiante opta a una beca en 2023-2024, cumple los requisitos, pero no se podrá presentar a la nueva convocatoria de 2025-2026», ejemplificó.

«Hemos recibido el silencio como respuesta»

«¿Qué alcalde no quiere formar parte de un reparto de dinero para mejorar los servicios e infraestructuras de su municipio? Es absurdo y algo inventado por parte del presidente del Cabildo», manifestó Bueno, asegurando que tras dos reuniones mantenidas en el último año con el Cabildo y todos los municipios de la isla, Antonio Morales «tenía claro que iba a excluir a Mogán y San Mateo». «Nosotros en esas reuniones reclamamos que eso era ilegal», afirmó la alcaldesa, quién mostró los escritos formales remitidos a la Fecam, Fecai y Gobierno poniendo sobre la mesa esta situación. «Como respuesta hemos recibido silencio».

Clavijo, Bueno y Ortega, a su llegada a la rueda de prensa. / C7

Por su parte, el alcalde de San Mateo denunció que, además del agravio, «la imagen que se ha querido dar es la de consenso de todos los municipios en el reparto de los fondos, pero ni San Mateo ni Mogán podemos estar de acuerdo en que nos excluyan y no nos llegue ni un solo euro». Insistió en que no «hay ni un solo informe jurídico que avale la decisión del Cabildo. Han hecho una nueva convocatoria y tenemos derecho a presentarnos por criterios políticos».

Recordaron que el Fdcan fue impulsado por el Gobierno de Fernando Clavijo tras un acuerdo con el Estado para destinar los fondos del extinto IGTE a proyectos que permitieran el desarrollo económico y social de los municipios, la creación de empleo y el impulso a la investigación en respuesta a la crisis económica de 2008.

Tres municipios decidieron ir por su cuenta en el primer Fdcan

Todos los Cabildos, excepto el de Gran Canaria, que lo hizo por 4 años, optaron por programas a 10 años. En la primera convocatoria, 3 municipios grancanarios, Mogán, la Vega de San Mateo y Firgas, concurrieron por proyectos y no al programa del Cabildo al no estar de acuerdo con el reparto de los fondos.

Sin embargo, en esta nueva convocatoria aprobada hace unos días, se quejan de que no solo se les ha impedido acceder, sino que no pueden hacerlo nuevamente por proyectos por lo que quedarían fuera San Mateo y Mogán, que no Firgas, de los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias.

«San Mateo y Mogán se autoexcluyeron»

Por su parte, el consejero de Cooperación Institucional del Cabildo, Carmelo Ramírez, respondió este mismo jueves a las críticas vertidas por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, por su no inclusión en el segundo programa del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), presentado días atrás y que supone una inversión total de 509 millones en 428 actuaciones, que se desarrollará entre 2023 y 2027, con la participación del Cabildo y 19 ayuntamientos, lo que permitirá crear 14.000 puestos de trabajo.

«Cuando se aprueba el Fdcan 16/17, ambos municipios van directamente con el Gobierno de Canarias acordando sus proyectos y el resto de ayuntamientos de la isla acuerdan un programa con el Cabildo». Los proyectos de Mogán y San Mateo también incluían diferencias respecto al resto de municipios de la isla, ya que tuvieron un trato diferente a nivel económico.

«Ellos recibieron en 2 años lo que a los otros municipios les ha correspondido en 10 años y, además, lo recibieron al 100% de financiación por parte del Gobierno de Canarias, como concesión electoralista de Fernando Clavijo, ya que los demás municipios han tenido que financiar parte del programa».

«Es absolutamente falso que hayan sido marginados»

El consejero de Cooperación atajó con dureza las críticas sobre una supuesta exclusión. «Esa valoración de que han quedado marginados es absolutamente falsa, no responde a ninguna realidad y es la consecuencia de la insolidaridad de estos dos Ayuntamientos con el resto de las instituciones de la isla de Gran Canaria».

Carmelo Ramírez insiste en la falsedad de los ataques «políticos» contra el acuerdo de reparto del Fdcan 2023/2027 y dijo que «esas críticas son falsas, no reflejan la realidad de los hechos; lo que hicieron tanto la alcaldesa de Mogán como el alcalde de San Mateo fue aprovechar lo que les ofreció el señor Clavijo en contra del criterio de los otros 19 municipios y el Cabildo, que acordaron por unanimidad el programa».

El consejero consideró que esa actuación forma parte de una «clarísima campaña electoral» por parte del ex presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

El consejero insular lamentó que se esgrimen «opiniones desleales» y añadió que «hay que enmarcarlas en la costumbre que tienen algunos de estar mintiendo, de no decir la verdad de los hechos y de tratar de confundir a la opinión pública».

Finalizó su intervención este jueves aludiendo al resto de miembros que sí acordaron en su momento ser parte del Fdcan, destacando que «esto quedó muy claro en una reciente asamblea de ayuntamientos, donde todos los municipios ratificaron el programa con el Cabildo, excluyendo a estos dos porque nunca estuvieron en el programa por decisión propia».