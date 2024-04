Mogán liquida el presupuesto de 2023 con 9 millones de superávit

El Ayuntamiento de Mogán liquidó el presupuesto de 2023 con 9,023 millones de euros de superávit, de los que, tras los correspondientes ajustes, podrá disponer de 7,3 millones como remanentes.

El edil de Hacienda, Ernesto Hernández, que llevó este miércoles al pleno la toma de conocimiento de la liquidación de las cuentas del año pasado, informó además de que el ejercicio se cerró con más de 70 millones de ejecución presupuestaria, es decir, un 77,3% del total, porcentaje que, como recordó, es bastante alto para una administración pública.

La sesión corporativa dio también el visto bueno al inicio de los expedientes de planeamiento que permitirán, en un caso, dotar a Playa del Cura de un parque infantil y, en el otro, la ampliación de la plaza y la construcción de un local polivalente en Barranquillo Andrés.

Además, el gobierno municipal logró sacar adelante un reconocimiento extrajudicial de crédito de 283.348 euros. NC intentó sin éxito que se le aceptara una enmienda y anunció, acabada la sesión, que lo recurrirán al entender que no está completo.

Por último, en ruegos y preguntas, la edil de Educación, Emily Quintana, explicó de forma pormenorizada el rechazo del consejo escolar del colegio Playa de Arguineguín al cambio de nombre del centro por el de Rosa Martín Cabrera, quien fuera una de sus maestras. El pleno aprobó meses atrás y por unanimidad impulsar esa nueva denominación a propuesta de NC, pero el colegio no la acepta porque no quiere perder su identidad. La edil aprovechó para reprochar a los canaristas que no hubiesen consultado antes al centro.