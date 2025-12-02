Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 2 de diciembre de 2025
Calle La Palma, en Puerto Rico. C7

Mogán invierte 424.500 euros en el asfaltado de calles en Puerto Rico, Taurito y Playa de Mogán

Las obras las ejecutará la UTE Asfaltos Tívoli-Hermanos García Álamo y tienen un plazo de ejecución de 42 días

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Mogán

Martes, 2 de diciembre 2025, 06:20

El Ayuntamiento de Mogán ultima ejecutar una inversión de 424.500 euros en el asfaltado de varias calles de sus zonas turísticas, en concreto, de Puerto Rico, Taurito y Playa de Mogán. Las obras, adjudicadas en octubre y con el contrato firmado desde el 19 de noviembre pasado, las realizará una UTE formada por Hermanos García Álamo SLU y Asfaltos Tívoli SLU en un plazo previsto de 6 semanas, es decir, unos 42 días.

Este proyecto se financiará con cargo a una subvención nominativa de 500.000 euros otorgada por Turismo de Gran Canaria, organismo que depende del Cabildo, y beneficiará, en principio, a siete calles, aunque en dos de ellas se deberá contar con la autorización de sus propietarios.

Las vías en las que se actuará son el tramo de Avenida de La Cornisa que discurre frente a los apartamentos Altamar, Timanfaya, La Palma y la Avenida de Madrid, todas en Puerto Rico; la calle La Maleza, en Playa de Mogán, en su sentido este; y finalmente las de Alhambra y Alcazaba, en Taurito. Estas dos son las que requerirán de una autorización previa. En el caso de la calle Alhambra se la dotará también de imbornal.

En todas se van a realizar obras de repavimentación y señalización, pero, en concreto, en el tramo en el que se intervendrá en la Avenida de la Cornisa se ensanchará un poco la calzada a costa del espacio interior de la rotonda para así facilitar el giro de las guaguas sin la necesidad de hacer maniobras previas.

Las obras previstas en esta actuación se ejecutarán conforme a un proyecto redactado por el arquitecto técnico municipal Gabriel Mejías que data de mayo de este año 2025. Salió a concurso con un precio base de licitación de 467.289 euros y solo concurrió la UTE formada por dos empresas canarias, que ofertaron la realización de estos trabajos de repavimentación por 424.500 euros, es decir, con una baja de 42.789 euros.

