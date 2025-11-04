NC en Mogán exige medidas por los perjucios que provocan las obras al alumnado del IES Arguineguín El bloque opositor critica que el polvo y los ruidos, provocado por la construcción del nuevo Centro de Estudios y Arte, «imposibilita dar clase a los estudiantes de primero de Bachillerato»

CANARIAS7 Mogán Martes, 4 de noviembre 2025, 15:30 Comenta Compartir

El concejal de Nueva Canarias en Mogán, Juan Manuel Gabella, ha registrado un escrito en el Ayuntamiento, dirigido a la alcaldesa, Onalia Bueno, denunciando y reclamando una actuación inmediata para hacer frente a «los graves perjuicios que están sufriendo el profesorado y el alumnado de primero de Bachillerato del IES Arguineguín, como consecuencia de las obras del nuevo Centro de Estudios y Arte», recoge el grupo opositor en un comunicado.

Según Gabella, el ruido, el polvo y las vibraciones han generado que el alumnado lleve dos semanas «en una situación insostenible». Por parte de NC se le pide al Consistorio que se le entregue una copia de la programación completa de las obras, incluyendo las fases, los calendarios y los horarios de trabajo.

Además, también solicitan instrucciones inmediatas a la empresa que se encuentra realizando la obra para que adapte la ejecución de los trabajos a los horarios lectivos del centro educativo, evitando la actividad polvorienta o ruidosa durante el desarrollo de las clases.

En la nota de prensa enviada por el grupo político dejan constancia de que «nadie discute la importancia del proyecto, pero su gestión está siendo insensible con la comunidad educativa. No se puede construir un centro cultural a costa del bienestar de nuestros jóvenes ni del derecho a una educación en condiciones», manifiesta Gabella.

El nuevo Centro de Estudios y Arte de Arguineguín es un proyecto adjudicado por 3,45 millones de euros a la empresa Pérez Moreno S.A.U., con un plazo de ejecución de 20 meses. Esta iniciativa pretende introducir la Biblioteca Municipal y las Escuelas Artísticas de Mogán en la superficie del actual aparcamiento de pago de Arguineguín, junto al IES Lidia Pulido.

El edil de Nueva Canarias admite que «varios padres, alumnos y docentes han recurrido a nosotros para trasladar su preocupación por las condiciones en las que se están impartiendo las clases y por la falta de actuación por parte del Ayuntamiento de Mogán».

En este sentido, el bloque canarista pide al gobierno local abrir un canal de comunicación con el AMPA, la dirección del IES Arguineguín y la empresa que se encuentra ejecutando las obras con la intención de coordinar los trabajos y compatibilizarlos con las horas lectivas del centro educativo.

Temas

Mogán

Arguineguín