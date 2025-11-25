Mogán estrena su primera pista de hielo en Navidad El municipio ha programado más de 50 actividades para toda la familia hasta el 5 de enero

CANARIAS7 Mogán Martes, 25 de noviembre 2025, 18:56 Comenta Compartir

La Navidad en Mogán llegará este año con novedades. El municipio ha preparado una programación que supera el medio centenar de propuestas entre el 29 de noviembre y el 5 de enero, y cuya atracción principal será una pista de hielo instalada por primera vez en Arguineguín, dentro del Centro Polivalente.

La alcaldesa, Onalia Bueno, y el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, presentaron este martes la agenda navideña en la plaza Sarmiento y Coto, escenario elegido por protagonizar la ilustración de la portada del programa, obra de la artista local Elena Valtorta.

Bueno destacó el carácter diverso y participativo de esta edición, que llegará a todos los núcleos del municipio gracias al trabajo coordinado de las distintas áreas del Ayuntamiento y la colaboración de colectivos locales, desde parroquias hasta escuelas artísticas y deportivas, parrandas, asociaciones vecinales, el Club de Patinaje Arays y la familia Ruano Moreno.

El encendido oficial de la Navidad será este sábado 29 de noviembre en la plaza Doctor Pedro Betancor León, en Playa de Mogán. La fiesta comenzará a las 18.30 horas con un espectáculo de las Escuelas Artísticas, seguido de música en directo de Los 600, Javi Cedrés y DJ Juliá, y una Feria de Tapas.

Casa de la Navidad

La popular Casa de la Navidad regresa por cuarto año, esta vez con novedades: incorporará una zona de nieve elaborada con un material que, al humedecerse, permite moldear figuras como si fuera real. El espacio incluye itinerarios interactivos llenos de mensajes sobre valores como la solidaridad, la amistad y la protección del medioambiente.

Además, este año estará acompañada por una feria anexa con actividades infantiles, muñecotes, búsqueda del tesoro, zona de excavación de dinosaurios y espectáculos musicales. Y como plato fuerte, la primera pista de hielo del municipio.

Las entradas gratuitas deben reservarse en www.eventosmogan.com. Tanto la alcaldesa como el concejal pidieron responsabilidad a las familias para evitar reservar y no acudir, ya que las plazas son limitadas.

Los nuevos mercadillos Merca Navidad serán otro de los atractivos de esta edición. El 13 de diciembre tendrá lugar en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín, con concierto de Los Coquillos, Pedro Afonso y sesión de DJ Gustavo. El 20 de diciembre esta actividad llegará a la plaza de Las Gañanías, Playa de Mogán, y contará con Los Salvapantallas, Kilombo Improvisado y Maury DJ. Por último, el Parque Nicolás Quesada del casco histórico albergará este mercadillo navideño el 27 de diciembre con la participación de Ruts & La Isla Music, Alberto Déniz y DJ Airsho Ortega.

El 20 de diciembre se celebrará también un partido benéfico en Arguineguín a favor de la Asociación Ya Era Hora. Para acceder será necesario aportar un juguete valorado en al menos 10 euros. El encuentro reunirá a rostros conocidos como Kike Pérez, Nauzet Afonso o miembros de Efecto Pasillo, además de la participación estelar de David Silva y Juan Carlos Valerón, que jugarán en equipos opuestos.

Además, por primera vez, Mogán celebrará un Concierto de Año Nuevo, a cargo del artista Pedro Manuel Afonso, el 1 de enero a las 19.00 horas en Playa de Mogán.

Belenes

El 1 de diciembre será la inauguración de Belén de la Familia Ruano Moreno. El vecino Alejandro convierte su terraza en un Belén de unos 21 metros cuadrados, con varios niveles y más de 300 figuras. Las personas que deseen visitarlo, deben contactar previamente al teléfono 639 928 199.

El 13 de diciembre abrirá sus puertas el tradicional Belén de la Iglesia de San Antonio de Padua, que podrá visitarse durante toda las fiestas, y ya el 25 de diciembre, Navidad, será la trigésimo octava edición del Belén Viviente Canario La actividad, organizada por el Colectivo Belén Viviente de Veneguera con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, recrea una gran muestra de las tradiciones canarias, folclóricas, artesanales y gastronómicas. Comenzará con la Misa de Navidad en la iglesia del barrio a las 17:30 horas y se desarrollará desde las 19:00 y hasta bien entrada la noche en la zona conocida como 'La Cardonera'.

Espectáculos, pasacalles reales y Auto de Reyes

Entre los espectáculos destacados figuran 'Tacones prohibidos' de Lili Quintana el 28 de diciembre, o el del humorista Kike Pérez el día 29. Pero también los destinados a los más pequeños como el de 'Pulgarcita', previsto el 30 de diciembre.

El 3 y 4 de enero se realizarán los pasacalles de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y la recogidas de cartas en los barrios de Veneguera, de el Barranco de Mogán, Playa de Mogán y los de el Barranco de Arguineguín. El 5 de enero tendrá lugar el gran Pasacalles de Melchor, Gaspar y Baltasar desde el acceso del Muelle de Arguineguín a la plaza Pérez Galdós, donde se les hará entrega de la llave del municipio. Como es habitual, irán escoltados por una gran comitiva de personajes infantiles, zancudos y muchas sorpresas más.

Ese mismo día será el emblemático Auto de los Reyes Magos en la iglesia de San Antonio de Padua, uno de los pocos que se conservan en Gran Canaria.

Fin de Año

Como adelanto especial, la alcaldesa anunció que, además de las habituales fiestas de Fin de Año en Arguineguín, Playa de Mogán y el casco histórico, por segundo año consecutivo y con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Mogán celebrará las Campanadas de Día desde la Playa de Puerto Rico.

Esta vez, el evento será retransmitido por Televisión Española, tanto a nivel nacional como a través de su canal internacional. Los detalles se darán a conocer en una rueda de prensa el próximo 9 de diciembre.

La programación incluye además conciertos navideños de la Banda Municipal de Mogán, el segundo Concurso Monográfico del Presa Canario, encuentros de villancicos, el musical de las Escuelas Artísticas de Mogán 'El rapto de Papá Noel', la Gala de Navidad de las Escuelas Deportivas Municipales, pasacalle navideño en Veneguera, el Festival de Navidad del Club de Patinaje Arays, la Gran 'Gala de Navidad', talleres navideños e hinchables.

«Es una programación para todas las generaciones, para residentes, turistas y también para quienes nos visitan desde otros municipios. En Mogán seguimos ofreciendo calidez, tradición y actividades para todos», concluyó la alcaldesa.