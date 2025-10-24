Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fachada del Ayuntamiento de Mogán. Arcadio Suárez

Mogán se enfada con el INE: le asigna una tasa más alta de criminalidad que la real

El Ayuntamiento reprocha que el organismo nacional no contemple en el cálculo la población de hecho | Lo sitúa en el puesto 11 cuando, según el gobierno local, estaría muy por debajo de la media del país y bajaría hasta la posición 38

CANARIAS7

CANARIAS7

Mogán

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:18

Comenta

El Ayuntamiento de Mogán manifiesta en un comunicado su disconformidad con los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en relación a la tasa de infracciones penales en municipios de más de 20.000 habitantes en 2023. Sitúan a Mogán en el puesto número 11 de municipios de España con mayor incidencia delictiva por habitante, una situación que el gobierno local califica de irreal dado que el registro de infracciones no solo contempla aquellas cometidas por la población residente, sino también por la flotante. No obstante, el cálculo de la tasa se realiza exclusivamente con el número de población residente, no teniendo en cuenta la particularidad de municipios turísticos como Mogán cuya población total diaria es más del doble de la censada.

El INE publica estos datos en el informe anual de 'Indicadores urbanos'. En concreto a Mogán lo sitúa en el puesto 11 con una tasa de infracciones penales por mil habitantes de 87. Esta se obtiene al dividir el número total de infracciones registradas –1.834, según el Ministerio del Interior– entre el número total de residentes –20.845 habitantes en 2023, según el INE– y multiplicar el resultado por 1.000.

Si en este cálculo se tuviera en cuenta la población total del municipio, que se estima diariamente en 48.000 personas, sumando a las que se desplazan al municipio por motivos de trabajo, ocio o turismo, la tasa bajaría hasta 38, muy por debajo de la media anual –50,9–.

«El INE, en este aspecto, no refleja la realidad del municipio», manifiesta la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que señala que esta situación contribuye a divulgar «una imagen incierta del municipio y de sus vecinos y vecinas, además de poder incrementar la sensación de inseguridad y perjudicar nuestro principal motor económico: el turismo».

