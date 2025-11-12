Mogán se dota de un paseo entre Costa Alegre y el Sunwing 40 años después «Es un hecho histórico», así lo definió la alcaldesa. El nuevo tramo, de 275 metros de largo y 6 de ancho, ha exigido una inversión de 1,4 millones

Prueba superada, aunque se atragantó 40 años. Mogán ya cuenta con un paseo marítimo en condiciones, dotado de zona para calistenia, bancos y pérgolas, que une las playas de Costa Alegre y la de La Carrera, esta última a la altura del hotel Sunwing. La alcaldesa, Onalia Bueno, que este miércoles lo inauguró recorriéndolo junto a parte de su gobierno municipal, calificó su terminación de «hecho histórico» tras superar los peros de Costas y varios intentos fallidos en 1998, 2002 y 2010. Antes era de tierra.

Las obras, ejecutadas por Lopesan, se prolongaron casi un año y exigieron una inversión de casi 1,4 millones de euros (1.363.604), que fueron financiados gracias a una subvención producto de un convenio suscrito en 2017 entre la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Consta de 275 metros de largo y 6 de ancho.

Bueno hizo hincapié en las dificultades burocráticas que han impedido la ejecución de este tramo desde que se lo llevara un temporal en 1987, sobre todo por parte de Costas, en Madrid, que se resistía a dar los permisos. No en vano, explicó que se pudo desbloquear en 2024 desde que parte de esas competencias las asumió el Gobierno de Canarias.

Recordó que desde que asumió la alcaldía en 2015 se marcó como objetivo reactivar el proyecto de construir un paseo marítimo de cerca de 2,5 kilómetros que conecte la playa de Las Marañuelas con Anfi del Mar. Lo estructuró en varias fases, esta es la segunda y ya está abierta al público.

Los trabajos han consistido en la canalización de servicios, nivelación del terreno, reconstrucción del muro de piedra de contención, la colocación de una nueva escollera de protección, instalación de alumbrado público, bancos, pérgolas, estructuras para la práctica de calistenia y actuaciones de embellecimiento y paisajismo.

Ampliar Pérgolas y bancos del nuevo paseo. Cober La tercera fase está ya redactada, pero le falta el sí de Costas y el dinero Onalia Bueno calificó de «estratégico» el paseo entre la playa de las Marañuelas, en Arguineguín, y Anfi del Mar, de ahí que dejara clara su apuesta por culminarlo. «No hay nada que se nos resista», afirmó con cierta euforia tras superar las trabas de este tramo «por culpa del Estado». Anunció que la tercera fase, entre el hotel Sundwing y el Green Beach, está ya redactada, pero pendiente del visto bueno de Costas en Canarias y de la financiación. Quedarían la cuarta, entre el Green Beach y el Don Paco, la más difícil de ejecutar, y la quinta, entre el Don Paco y Anfi del Mar, que ya existe y que solo habría que rehabilitar y mejorar. La primera fase consistió en el acondicionamiento y el paseo junto a la playa de Costa Alegre.