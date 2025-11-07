Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
Imagen de la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Mogán celebrada este viernes. C7

Mogán aprueba inicialmente el presupuesto más alto de su historia: 60,19 millones

Destaca el aumento del gasto en servicios públicos como el alumbrado (+66,31%), las inversiones (+71,68%) y las políticas de dependencia (+11,28%)

CANARIAS7

Mogán

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobó inicialmente este viernes su presupuesto para 2026, que asciende a casi 60,19 millones de euros y se incrementa en 2,09 millones con respecto al presente ejercicio. Destaca el aumento del gasto en servicios públicos como el alumbrado (+66,31%), las inversiones (+71,68%), entre ellas en instalaciones deportivas, y las políticas de dependencia (+11,28%).

El concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, puso de relieve el incremento exponencial del presupuesto en los diez últimos años como fiel reflejo del crecimiento experimentado por el municipio. Así, las cuentas de 2015 tenían un importe de 33,52 millones frente a los más de 60 previstos para 2026, casi el doble.

Hernández resaltó que este presupuesto continúa con la hoja de ruta marcada por el Gobierno local en lo que respecta a la mejora de los servicios públicos. Si en el presente ejercicio se inyectó la inversión en la gestión de residuos y en los nuevos contratos de parques y jardines y de limpieza viaria, ahora el foco está en el de alumbrado para ampliar las prestaciones de mantenimiento en edificios y las dotaciones de medios técnicos y materiales.

Las inversiones crecen en 3,16 millones respecto a 2025, hasta los 5,42 millones, incluyendo la segunda fase de las obras para completar la urbanización de El Horno, con 500.000 euros, y la mejora de las instalaciones deportivas municipales con 1,85 millones.

El Consistorio mantiene su compromiso con la atención social a personas y familias vulnerables aumentando el gasto de Política Social de 2,92 a 3,23 millones, un 10, 72% más.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  4. 4 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  5. 5 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  6. 6 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  7. 7 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  8. 8 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  9. 9 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  10. 10 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Mogán aprueba inicialmente el presupuesto más alto de su historia: 60,19 millones

Mogán aprueba inicialmente el presupuesto más alto de su historia: 60,19 millones