Mogán aprueba inicialmente el presupuesto más alto de su historia: 60,19 millones Destaca el aumento del gasto en servicios públicos como el alumbrado (+66,31%), las inversiones (+71,68%) y las políticas de dependencia (+11,28%)

El pleno del Ayuntamiento de Mogán aprobó inicialmente este viernes su presupuesto para 2026, que asciende a casi 60,19 millones de euros y se incrementa en 2,09 millones con respecto al presente ejercicio. Destaca el aumento del gasto en servicios públicos como el alumbrado (+66,31%), las inversiones (+71,68%), entre ellas en instalaciones deportivas, y las políticas de dependencia (+11,28%).

El concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, puso de relieve el incremento exponencial del presupuesto en los diez últimos años como fiel reflejo del crecimiento experimentado por el municipio. Así, las cuentas de 2015 tenían un importe de 33,52 millones frente a los más de 60 previstos para 2026, casi el doble.

Hernández resaltó que este presupuesto continúa con la hoja de ruta marcada por el Gobierno local en lo que respecta a la mejora de los servicios públicos. Si en el presente ejercicio se inyectó la inversión en la gestión de residuos y en los nuevos contratos de parques y jardines y de limpieza viaria, ahora el foco está en el de alumbrado para ampliar las prestaciones de mantenimiento en edificios y las dotaciones de medios técnicos y materiales.

Las inversiones crecen en 3,16 millones respecto a 2025, hasta los 5,42 millones, incluyendo la segunda fase de las obras para completar la urbanización de El Horno, con 500.000 euros, y la mejora de las instalaciones deportivas municipales con 1,85 millones.

El Consistorio mantiene su compromiso con la atención social a personas y familias vulnerables aumentando el gasto de Política Social de 2,92 a 3,23 millones, un 10, 72% más.

