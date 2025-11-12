Mogán suspende las clases este jueves pero la última palabra es del Gobierno El Ayuntamiento comunica su decisión, que debe tener el visto bueno de la Consejería de Educación | Pabellones deportivos habilitados como albergues, tractores de guardia nocturna y cierre de carreteras, entre las medidas preventivas

Gaumet Florido Mogán Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:15 | Actualizado 11:21h. Comenta Compartir

El sur de Gran Canaria se prepara para la borrasca Claudia, que, según las últimas previsiones, entrará por el sureste de la isla en torno a las cinco o seis de esta próxima madrugada. Los municipios que le darán la bienvenida, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, se atrincheran para amortiguar sus golpes. El Ayuntamiento de Mogán, con su plan de emergencias ya activado, ha propuesto suspender las clases en sus centros educativos este jueves, aunque la decisión final depende del visto bueno de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Esta medida se comunicará oficialmente este miércoles, tras la reunión de la Consejería con los técnicos de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

Pabellones deportivos habilitados como albergues para personas sintecho, tractores de guardia nocturna y carreteras cerradas son solo algunas de las medidas previstas. Además, suspenderán todas las actividades planificadas para este jueves.

José Carlos Álamo, edil de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, precisa que efectivos de la policía local y protección civil están recorriendo el municipio para informar a las personas sinhogar de la llegada de Claudia y de la posibilidad que tienen de refugiarse en el pabellón deportivo de El Tablero, que ya está siendo habilitado como albergue provisional por Cruz Roja. En Mogán, por su parte, según informa su alcaldesa, Onalia Bueno, se pondrá a disposición de este colectivo el pabellón del IES Arguineguín.

Tanto San Bartolomé de Tirajana como Mogán reforzarán los turnos de guardia de sus respectivos efectivos de seguridad para esta próxima madrugada y tendrán operativos también retenes nocturnos de vías y obras y servicios municipales para hacer frente a las posibles emergencias.

Bueno, particularmente, movilizará un dispositivo de un tractor y cuatro operarios para cada uno de los principales barrancos con el objetivo de que los despejen de residuos en caso necesario. Igualmente ha solicitado a Obras Públicas del Cabildo el cierre de la GC-605, la que une el pueblo de Mogán con Tejeda, para evitar que circulen por ella los turistas. Además, le ha instado a que refuerce el retén que atiende el tramo de la GC-200 entre Mogán y La Aldea en previsión de posibles desprendimientos. En todo caso, adelanta que el municipio tendrá disponible otro tractor para posibles incidencias en esa carretera entre Mogán y Veneguera.

La alcaldesa reclamó precaución a los vecinos y turistas y pidió que retiren de sus casas cualquier elemento que pueda estar en alto y sea susceptible de ser arrastrado o tirado por los fuertes vientos que se anuncian.

En San Bartolomé de Tirajana se ha dado instrucciones a la concesionaria de retirar de las playas todas las hamacas y sombrillas la tarde de este miércoles.

Consulte las fuentes oficiales Ante la evolución de la borrasca Claudia, las autoridades insisten en que la ciudadanía consulte exclusivamente fuentes oficiales, medios de comunicación y los canales institucionales del Gobierno de Canarias para confirmar cualquier suspensión o cambio en la actividad educativa, así como otros avisos relacionados con la borrasca. Estos son algunos de los enlaces a fuentes oficiales: Página web de la Aemet Página web del Gobierno de Canarias Alertas activas (en la web del Gobierno de Canarias) Redes sociales de fuentes oficiales La Aemet (@AEMET_Canarias) Meteored @MeteoredES) 112 Canarias (@112canarias) Consejería de Educación (@EducacionGobC) Gobierno de Canarias (@PresiCan) 012 Gobierno de Canarias (@012Gobcan

Temas

Temporal