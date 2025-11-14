Mogán abre las playas de El Perchel, Patalavaca, Puerto de Mogán, Puerto Rico y Anfi El Ayuntamiento está estimando las pérdidas que ha sufrido desde el cierre de sus calas por contaminación marina para reclamar los daños | Siguen con bandera negra Las Marañuelas, Costa Alegre, Taurito, Tauro y El Cura

Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Mogán reabrió este viernes cinco de las diez playas que mantenía cerradas al baño por contaminación marina, las de Puerto de Mogán, Puerto Rico, Patalavaca, El Perchel y Anfi, después de que así lo autorizaran los últimos análisis realizados por el área de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Con la prioridad de garantizar la seguridad de las personas usuarias, de momento ha quedado izada en esas calas la bandera amarilla y desde que se aprecie contaminación en el agua o en la arena volverán a clausurarse, informó en una nota de prensa tras la visita al municipio de dos inspectoras de Salud Pública.

El concejal de Playas, Willy García, solicita a la población extremar la precaución y prestar especial atención a las banderas de las playas, que indicarán si se permite el baño o si, por el contrario, permanecen cerradas. De momento, continúan con bandera negra las calas de Las Marañuelas, Costa Alegre, Taurito, Tauro y El Cura.

Según explicó la alcaldesa, Onalia Bueno, será el propio Consistorio sureño el que decida este sábado si también se reabren al baño esas cinco playas de Mogán, en función de si se detecta o no contaminación en las mismas durante la mañana.

Desde la Concejalía de Playas se mantiene el dispositivo de control y limpieza diaria de los arenales para retirar cualquier resto orgánico que pueda aparecer del vertido resultante de la muerte de 500 toneladas de lubinas en granjas de cultivo de la costa de Melenara, en Telde. Del mismo modo, advierte a la población de la necesidad de mantener la distancia en caso de detectar algun residuo.

El mar de fondo que estos días ha azotado a la costa de Mogán, generado por la borrasca Claudia, ha contribuido a disipar la mancha orgánica que mantenía cerradas todas las playas del municipio.

La alcaldesa ha desvelado que el Consistorio está estimando las pérdidas que han tenido las arcas municipales debido a la reducción de los ingresos experimentada en el alquiler de hamacas y sombrillas durante la última semana, causado por el cierre de las playas, con la intención de reclamar su pago «a quien corresponda».

El Ayuntamiento, indicó, está a la espera de que la Fiscalía de Medio Ambiente concluya las diligencias previas que está instruyendo sobre el posible origen de la muerte del 40% de la producción de las jaulas de Aquanaria más próximas a la orilla.

Una vez que el caso pase al juzgado correspondiente, si así ocurre, el Consistorio sureño se personará como parte afectada por el cierre de sus playas en plena temporada alta de turismo.