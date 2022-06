Antonio Morales: «El modelo de isla en que creemos da soluciones a los más vulnerables»

-Ahora que tanto se habla de normalidad tras las restricciones de la pandemia, ¿Gran Canaria se encuentra en una situación de normalidad económica?

-Creo que estamos en un momento de bonanza económica. Los indicadores son positivos y estamos recuperando los datos de 2019 e incluso algunos anteriores a la crisis de 2008. Lo podemos ver en los indicadores de empleo, de registros en la Seguridad Social, confianza empresarial, actividad portuaria y recuperación turística... incluso superando a algunas islas donde varios de esos indicadores tenían un peso mayor que en Gran Canaria. Además, tanto en este Cabildo como en general en el resto de instituciones no se ha tensionado el ámbito político y eso es positivo también. Pero somos conscientes de que hay un sector de la población al que no ha llegado esa mejoría y por tanto hay que redoblar los esfuerzos; hay que seguir trabajando empecinadamente en ese modelo de isla que pretendemos, en el que creemos firmemente y que da soluciones a las personas en situación vulnerable.

-¿Comparte en ese sentido lo dicho esta semana por el obispo Mazuelos en la presentación de la Memoria de Cáritas, en relación a la brecha social y el aparente fallo de los llamados 'ascensores sociales'?

-Estoy convencido de que algo falla y llevo años defendiendo que desde la década de los 80 hay todo un modelo de desarrollo neoliberal que genera enormes brechas de desigualdad y se han ido tomando medidas encaminadas a frenar el desarrollo del sector público. Eso ha debilitado todo el pacto que surgió tras la Segunda Guerra Mundial para paliar las desigualdades sociales. Al quebrarse ese consenso, se han incrementado as desigualdades, porque disminuyen los servicios públicos universales. A eso hay que unir que en Canarias hay un déficit estructural ligado al paro y la pobreza al que no se ha dado remedio a pesar del impulso de la industria turística en los últimos años.

-En las últimas semanas también hemos conocido el informe del Diputado del Común sobre dependencia. Los cabildos tienen mucho que ver en la gestión sociosanitaria y, en ese sentido, ¿no es hora de un 'mea culpa' institucional?

-Son dos cosas distintas. La dependencia es una competencia del Gobierno de Canarias y hay mucha lentitud en la tramitación de los expedientes, porque no hay medios humanos y recursos económicos suficientes, porque, además, como sucede en muchas ocasiones, se legisla desde arriba, sin contar con las administraciones más próximas al ciudadano y sin partidas económicas. Eso genera unas expectativas que luego no se ajustan a la realidad. En cuanto a la dotación de camas suficientes para atender a las personas dependientes, tampoco es una competencia directa exactamente de los cabildos, sino que es fruto de un plan del Gobierno con los gobiernos insulares. Ese plan se ha visto afectado de manera negativa por muchísimos factores, como la Ley de Contratos públicos, que sigo insistiendo en que es una rémora, pues hace un enorme daño a las instituciones y a las pymes, así como a la sociedad, y no se corrige. También los recortes de personal en las administraciones han sido un obstáculo para cumplir con el convenio pactado en su día entre el Gobierno y los cabildos. Por otra parte, hay otras alternativas a las camas en residencias, y muchas de ellas mejores para las personas, para su autonomía personal, y son vías que hay que seguir desarrollando: atención domiciliario, pisos compartidos... Pero al margen de todo eso, el segundo Plan Sociosanitario de Gran Canaria tiene ya un grado de cumplimiento del 75%, y estamos hablando de un total de 1.500 camas, con ese porcentaje ya aprobadas. En tres años, tenemos todo el suelo, los proyectos, los pliegos y casi todo adjudicado.

Sobre la Avenida Marítima

-¿Teme que si la inflación elevada se consolida, se vayan al traste las previsiones económicas y presupuestarias del Cabildo? ¿Se está planteando un presupuesto de contención para el próximo año si seguimos con un IPC cercano a los dos dígitos?

-Eso sin duda puede pasar y puede condicionar el futuro presupuestario en los próximos años. Por eso también el Cabildo está generando recursos para sectores desprotegidos, como el primario, para el que habilitamos una nueva ayuda. En todo caso, el Cabildo tiene músculo suficiente para afrontar un año de inflación.

-En el año que queda de mandato, ¿qué puede esperar el ciudadano del Cabildo?

-El esfuerzo inversor del Cabildo se está notando positivamente en la economía insular y se tiene que seguir notando porque vamos a seguir invirtiendo y desarrollando proyectos de futuro. Y esa mejora tiene que llegar a los sectores que sufren pobreza y exclusión. Se tiene que notar en eso, como también se tiene que notar en que la obra pública siga generando economía, pero sumando esfuerzos a la iniciativa privada. A pesar de la situación de inflación que vivimos, espero que se pueda recuperar la inversión privada, que es muy importante para la isla. También veremos en este año que queda de mandato la inauguración de obras importantes, como los platós, las dos 'incubadoras' en el Puerto, centros sociosanitarios, depurador, mercados agrícolas, renovables..

-¿En el caso de los platós, cree que el tiempo demostrará que la inversión era necesaria? ¿No corremos el riesgo de concluir que ha sido un lujo?

-No creo que se así, y la prueba es que hay proyectos para montar algo similar, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, a partir de inversiones privadas. Más allá de eso, este plató está en Infecar, de manera que será siempre una infraestructura readaptable si no cumpliera con las expectativas porque tiene muchas posibilidades diferentes. De todas formas el sector audiovisual es hoy una realidad imparable en Gran Canaria.

-Dentro del concepto de ecoisla que defiende el Cabildo, las energías limpias son un pilar. A día de hoy ¿tiene usted claro por qué en el decreto del Gobierno central de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Ucrania se abrió la puerta al gas en Canarias?

--Todavía no acertamos a saber por qué sucedió eso. Sospecho de una imposición de Europa para utilizar el gas y las nucleares como energía verde por una presión de los lobbies y Rusia. Ha llegado la crisis de Ucrania pero Europa sigue pagando unos mil millones de euros diarios a Rusia para comprar su gas y petróleo. Y ahora, además, se trae gas de esquistos en barco desde Estados Unidos... España juega a convertirse en provisionista de gas para Europa, facilitando para ello infraestructuras (regasificadoras, gasoductos en ciernes...), pero en todo caso me parece una enorme barbaridad. Lo que no acierto a entender es por qué todavía se niegan a eliminar esa disposición cuarta que libera la entrada del gas en Canarias, porque, a pesar de las explicaciones del Gobierno de Canarias, esa puerta sigue abierta.

-¿Vamos a tener una 'guerra' por cuantos parque eólicos marinos caben y en manos de quién?

-Me temo que si no se hace bien, vamos a tener un problema serio.

-¿Hacerlo bien qué es, escuchar a los cabildos, pero también a los pescadores, por ejemplo?

-A todos los sectores afectados. Hay que escuchar a los cabildos, también al Gobierno de Canarias, con el que tenemos una propuesta conjunta muy cercana, a los pescadores, a sectores deportivos que se pueden ver afectados, como la práctica del windsurf... No vamos a aceptar que se instalen parques eólicos a tres kilómetros de la costa, que pueden afectar a actividades ya consolidadas o al paisaje. En Canarias hay consenso con eso y Madrid tiene que aceptarlo. Es imprescindible que se desarrolle la energía eólica marina, porque no se puede seguir usando territorio para la eólica convencional o la fotovoltáica, pero tiene que ser de manera ordenada y consensuada.

Sobre la gestión del CB Gran Canaria

-Vinculado a eso, queda por resolver el traspaso de Costas a Canarias. ¿Teme que volvamos a cometer errores del pasado? ¿Tenemos la garantía de que estará mejor en manos canarias?

-En términos absolutos, esas garantías nunca las vamos a tener. Pero sí es evidente de que cuanto más competencias tengamos más positivo será para esta Comunidad Autónoma y para profundizar en el autogobierno. Hay que hacerlo por supuesto con las debidas garantías, porque esos 'errores' también los hemos visto con las competencias en manos del Gobierno central.

-¿Había que dejar pasar tanto tiempo para llegar al encuentro que se produjo esta semana sobre cómo afrontar el problema que hay en la avenida marítima, en el tramo de San Cristóbal?

-Me avergüenza lo que ha pasado. Sé que desde fuera se ve de manera distinta, que se señala la incapacidad de las administraciones de entendernos pero no es fácil cuando otra administración te señala y te dice, mintiendo que 'esto me lo tienes que hacer tú, porque es tu competencia', y además lo filtran a los medios, en lugar de sentarse en una mesa para buscar una solución. Me siento señalado, a la vez que avergonzado. ¿Qué pueden pensar los ciudadanos? Y el Cabildo es única administración que no tiene que ver con ese problema. Al final se ha demostrado que el Cabildo es quien no tiene ninguna responsabilidad en ese despropósito. Porque es el Gobierno quien tiene que arreglar la escollera; si se produjera algún daño en la carretera, lo tiene que arreglar el Cabildo, porque es el encargado del mantenimiento de la vía, y el paseo lo tiene que hacer el Ayuntamiento. Los propios arquitectos del Ayuntamiento afirman que es una competencia municipal. No entiendo la razón de que el Ayuntamiento saliera a la escena pública generando esta controversia, faltando a la verdad y responsabilizando a otra institución. La gestión de una administración tiene unas reglas y uno no puede pagar aquello que no es de su competencia.

-¿Cuántas veces le ha quitado el sueño la gestión del Gran Canaria de baloncesto? ¿No hay que poner ya solución a la 'anomalía' de un club en manos del Cabildo?

-A veces digo que con los problemas serios que tiene esta isla, me sorprende que se genere tanta polémica en torno a esto, si bien entiendo las pasiones que despierta el deporte. El Cabildo de Gran Canaria no debería gestionar un club como el Gran Canaria, pero tampoco entiendo que personas que participaron en ese proceso de deterioro del club para que el Cabildo estuviese «obligado» a rescatarlo ahora den lecciones desde fuera. El Cabildo no tiene voluntad de permanecer; es la sociedad grancanaria, que tanto quiere al club, quien tiene que poner sobre la mesa las opciones válidas de compra del club. El modelo actual nos produce más quebraderos de cabeza que satisfacciones. Lo que no entiendo tampoco son algunas elucubraciones sobre las actuaciones del presidente del Cabildo o del consejero de Deportes sobre el club, porque no se ajustan a la realidad. Lo que no vale es que aparezcan propuestas que planteen comprar el Granca y que el Cabildo siga poniendo el mismo presupuesto y quedarse además con la gestión del Gran Canaria Arena. Si alguien tiene un proyecto deportivo serio y riguroso para el club y puede transformarlo de manera extraordinaria, que lo presente y lo estudiamos, pero no solo para hacer un negocio. El Cabildo mantiene su compromiso de sostener al Gran Canaria de Baloncesto. Y lo deseable es que aparezca una oferta de compra seria. También estamos dispuestos a escuchar una propuesta de gestión alternativa a la actual, si la hubiera. Para lo que no debemos estar es para quitar o poner entrenadores, directores deportivos, etc. Ni para permitir que nadie pretenda mangonear desde fuera.

Arcadio Suárez «No es necesario sacrificar al pueblo canario ni al saharaui para asumir los chantajes de Marruecos» - ¿Se quedó con las ganas de sentarse con el ministro Albares para que le explicase el giro en relación al Sáhara? - Sí, desde luego. Al Gobierno de España y al ministro Albares la sociedad canaria tiene muchas cosas que decirles y obligarles a entender. Hasta ahora, el Estado español casi siempre ha claudicado ante los chantajes de Marruecos: los chantajes continuos han sacrificado nuestra pesca artesanal o el sector del tomate o la misma construcción del puerto de Agadir en competencia con nuestro puerto. Han utilizado la emigración para presionar a España. Lo están haciendo ahora con las prospecciones y la delimitación de nuestras aguas. La claudicación traicionando al pueblo saharaui pone en riesgo a Canarias. Y no terminan de entender que no se puede seguir sacrificando al pueblo canario ni tampoco al pueblo saharaui para seguir asumiendo los chantajes permanentes de Marruecos. - ¿Le sorprendió la oposición con sus argumentos en Debate de Gran Canaria esta semana? - No, no. Creo que ha sido un debate sereno, constructivo. Es legítimo que la oposición plantee posiciones diferentes sobre cuestiones estratégicas. Es la democracia. Se debaten ideas, proyectos, modelos de gestión de lo público... Entiendo menos la posición del PP, que ha estado basada en la tergiversación de datos, en la mentira descarada y en insultos personales. Eso creo que no debe formar parte de un debate leal y constructivo, pero en general el resto de los grupos lo han hecho de una forma correcta. El PP está por la polarización y la falsificación de los datos. - ¿Sigue pensando que si los números lo permiten, el tripartito del Cabildo es un pacto para repetir en 2023? - Sí. Ha funcionado bien y es muy importante transmitir a la ciudadanía estabilidad en el seno del gobierno. Eso se ha hecho posible en este mandato y creo, por tanto, que es una fórmula que se puede repetir si los ciudadanos deciden con su voto que no haya mayorías absolutas. - Este año se produjeron varias detenciones en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratas del Cabildo. ¿Hay alfombras que levantar? - No, en absoluto. Las personas a las que se ha señalado son funcionarios de una trayectoria intachable. Detrás solo hay una denuncia planteada de mala fe y estoy convencido de que se ha hecho todo con la mayor rigurosidad y profesionalidad. No creo que haya una trama de funcionarios en el Cabildo para favorecer a una persona con un contrato menor. - No le voy a preguntar otra vez si será candidato porque sé que no va a contestar, pero ¿cuándo se le podrá preguntar con la certeza de que contestará? - Espero que antes de final de año pueda tomar esta decisión, despejando las dudas personales y de oportunidad que me surgen, aunque tengo que decir que cuento con todo el respaldo de NC.