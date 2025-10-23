Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El desfile de Kamila Belmont, quién ha teatralizado una boda ibicenca en directo.
Arcadio Suárez

Moda Cálida deslumbra en su segunda jornada de pasarela

Arte y talento se dan cita en la Expo Meloneras durante unas jornadas que celebran el espíritu del verano eterno

Paula F. Rodríguez-Borlado

Paula F. Rodríguez-Borlado

San Bartolomé de Tirajana

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:39

La segunda jornada del Gran Canaria Fashion Week, comenzaba bajo el sol de Maspalomas, en concreto en la Expo Meloneras. Un lugar que, sin duda, permitirá disfrutar de mucha moda, arte y talento sin igual.

El lugar se transformó en un auténtico espectáculo para los sentidos, dónde no solo se presentó ropa de baño, si no que se hizo una oda al buen gusto. Para ello, contaron y contarán durante sus dos próximas jornadas con una pasarela de hasta 36 metros de largo. Un espacio que acogerá hasta 600 personas.

Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, destaca el compromiso del Cabildo con un sector que impulsa la proyección internacional de Gran Canaria a través de la moda, la innovación y la sostenibilidad

Los y las modelos desprendieron frescura y sutileza en cada uno de los desfiles de la segunda jornada. Fueron capaces de transportar a los allí presentes a un verano eterno mientras lucían las creaciones de los diseñadores al ritmo de la música.

Las puestas en escenas fueron cuidadosamente elegidas, como fue el caso de Kamila Belmont, la diseñadora recreó una boda ibicenca en la que destacaron no solo sus diseños, si no también la teatralidad y viveza de los y las modelos, en concreto Lilium Font, quien se retira este año de las pasarelas y demostró su gran trayectoria luciendo los modelos de Belmont. La diseñadora también incorporó música en directo hasta en dos ocasiones y con dos cantantes diferentes, con la finalidad de envolver al público en un ambiente vibrante.

La modelo Lilium Font desfilando para Kamila Belmont. Arcadio Suárez

También los espectadores pudieron disfrutar de música y espectáculo de baile entre los desfiles, así como de una zona en el exterior a modo terraza con barras y el Foodtruck de hamburguesas de la marca Malditas.

Algunas de las marcas que expusieron sus diseños han sido Arena Negra Swimwear, Diazar, Macaronesia, Isla Bonita Moda, Lava, Volcano Blood o Elena Morales. También eran muy esperados los diseños de la famosa marca de moda y lujo Guess y Startlite.

Pero esto no termina aquí, mañana la pasarela continuará en la que será ya su tercera jornada con nuevas propuestas de Mare Far Niente, Melissa Odabash, Macaed, Bohodot, Dan Ward, Ágatha Ruiz de la Prada y Palmas, prometiendo desfiles igualmente vibrante donde convivirán el lujo, la originalidad y la frescura del diseño contemporáneo.

En conjunto, unas jornadas que unen creatividad, sostenibilidad y carácter, reflejando la fuerza y diversidad de la moda que nace y se inspira en las islas.

