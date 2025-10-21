Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 21 de octubre de 2025
Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Diseñador: Monnur. Cober
Moda

Moda Cálida 2025: programa de desfiles de la Gran Canaria Swim Week

Consulta todos los desfiles del 22 al 25 de octubre

CANARIAS7

CANARIAS7

Martes, 21 de octubre 2025, 06:14

Comenta

La 17ª edición de Gran Canaria Swim Week 2025 arranca este miércoles en Pasito Blanco. Un total de 44 diseñadores y marcas, 27 de ellas son canarias, desfilarán por la pasarela de Moda Cálida.

El programa de esta edición comenzará el miércoles 22 de octubre con los desfiles de Joana Michaela, Gisela, Victoria Cimadevilla, Nuria González y Alexandra Miró. La actividad se trasladará el jueves 23 a ExpoMeloneras, donde se presentarán las colecciones de Isla Bonita Moda, Macaronesia, Arena Negra Swimwear, Lava, Volcano Blood, Dolores Cortés, Kamilla Velmont, Starlite, Diazar, Gogana Swimwear, Elena Morales y Guess.

El viernes 24 participarán Mare Far Niente, Arantxa Arenas, Melissa Odabash, Macaed, Bohodot, Dan Ward, Ágatha Ruiz de la Prada y Palmas. La clausura, el sábado 25 de octubre, se desarrollará en dos turnos: al mediodía, con los nuevos creadores Sirago, Patricia Caro, MG&R Design y Sandra Jaurrieta; y por la tarde, con Pomeline, Mommy Loves, Banana Moon, Agüita Swimwear, Carlos San Juan, Miss Bikini, Fiona Ferrer y Maldito Sweet.

Miércoles, 22 de octubre

  • 18:00h. JOANA MICHAELA GISELA

  • 19:00h. VICTORIA CIMADEVILLA

  • 20:00h. NURIA GONZÁLEZ

  • 21:00h. ALEXANDRA MIRÓ

Jueves, 23 de octubre

  • 16:00h. ISLA BONITA MODA (La Palma), MACARONESIA (Lanzarote), ARENA NEGRA SWIMWEAR (Tenerife), LAVA (Tenerife)

  • 17:00h. VOLCANO BLOOD - DOLORES CORTÉS

  • 18:00h. KAMILA BELMONT - STARLITE

  • 19:00h. DIAZAR - GOGANA SWIMWEAR

  • 20:00h. ELENA MORALES

  • 21:00h. GUESS

Viernes, 24 de octubre

  • 16:00h. MARE FAR NIENTE ARANTXA ARENAS

  • 17:00h. MELISSA ODABASH

  • 18:00h. MACAED - BOHODOT

  • 19:00h. DAN WARD

  • 20:00h. AGATHA RUIZ DE LA PRADA

  • 21:00h. PALMAS

Sábado, 25 de octubre

  • 12:30h. SIRAGO, PATRICIA CARO, MR&G DESIGN y SANDRA JAURRIETA

  • 16:00h. POMELINE y MOMMY LOVES

  • 17:00h. BANANA MOON y AGÜITA SWIMWEAR

  • 18:00h. CARLOS SAN JUAN

  • 19:00h. MISS BIKINI

  • 20:00h. FIONA FERRER

  • 21:00h. MALDITO SWEET

Programa de Gran Canaria Swim Week 2025 Moda Cálida

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las caídas de Redsys y Amazon en Canarias: colapso en los pagos con tarjeta y múltiples servicios afectados
  2. 2 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  3. 3 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  4. 4 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
  5. 5 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  7. 7 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prorroga cinco años la cesión del colegio León para acoger a migrantes
  8. 8 Canarias esquiva los frentes atlánticos y la Aemet despeja las dudas sobre lo que se espera esta semana
  9. 9 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
  10. 10 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Moda Cálida 2025: programa de desfiles de la Gran Canaria Swim Week

Moda Cálida 2025: programa de desfiles de la Gran Canaria Swim Week