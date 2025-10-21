Moda Cálida 2025: programa de desfiles de la Gran Canaria Swim Week
Consulta todos los desfiles del 22 al 25 de octubre
Martes, 21 de octubre 2025, 06:14
La 17ª edición de Gran Canaria Swim Week 2025 arranca este miércoles en Pasito Blanco. Un total de 44 diseñadores y marcas, 27 de ellas son canarias, desfilarán por la pasarela de Moda Cálida.
El programa de esta edición comenzará el miércoles 22 de octubre con los desfiles de Joana Michaela, Gisela, Victoria Cimadevilla, Nuria González y Alexandra Miró. La actividad se trasladará el jueves 23 a ExpoMeloneras, donde se presentarán las colecciones de Isla Bonita Moda, Macaronesia, Arena Negra Swimwear, Lava, Volcano Blood, Dolores Cortés, Kamilla Velmont, Starlite, Diazar, Gogana Swimwear, Elena Morales y Guess.
El viernes 24 participarán Mare Far Niente, Arantxa Arenas, Melissa Odabash, Macaed, Bohodot, Dan Ward, Ágatha Ruiz de la Prada y Palmas. La clausura, el sábado 25 de octubre, se desarrollará en dos turnos: al mediodía, con los nuevos creadores Sirago, Patricia Caro, MG&R Design y Sandra Jaurrieta; y por la tarde, con Pomeline, Mommy Loves, Banana Moon, Agüita Swimwear, Carlos San Juan, Miss Bikini, Fiona Ferrer y Maldito Sweet.
🩱Nos sumergimos en la XVII edición de la pasarela de moda baño, líder en Europa#GranCanariaSwimWeek2025— Gran Canaria Moda Cálida (@GranCanariaMC) October 17, 2025
🌍
📍Del 22 al 25 oct., en Pasito Blanco y Expomeloneras
🎥 En directo en: https://t.co/5lVnT9pnzE#GCSW2025 #GranCanariaEsModa pic.twitter.com/6KSLOIdV7S
Miércoles, 22 de octubre
-
18:00h. JOANA MICHAELA GISELA
-
19:00h. VICTORIA CIMADEVILLA
-
20:00h. NURIA GONZÁLEZ
-
21:00h. ALEXANDRA MIRÓ
Jueves, 23 de octubre
-
16:00h. ISLA BONITA MODA (La Palma), MACARONESIA (Lanzarote), ARENA NEGRA SWIMWEAR (Tenerife), LAVA (Tenerife)
-
17:00h. VOLCANO BLOOD - DOLORES CORTÉS
-
18:00h. KAMILA BELMONT - STARLITE
-
19:00h. DIAZAR - GOGANA SWIMWEAR
-
20:00h. ELENA MORALES
-
21:00h. GUESS
Viernes, 24 de octubre
-
16:00h. MARE FAR NIENTE ARANTXA ARENAS
-
17:00h. MELISSA ODABASH
-
18:00h. MACAED - BOHODOT
-
19:00h. DAN WARD
-
20:00h. AGATHA RUIZ DE LA PRADA
-
21:00h. PALMAS
Sábado, 25 de octubre
-
12:30h. SIRAGO, PATRICIA CARO, MR&G DESIGN y SANDRA JAURRIETA
-
16:00h. POMELINE y MOMMY LOVES
-
17:00h. BANANA MOON y AGÜITA SWIMWEAR
-
18:00h. CARLOS SAN JUAN
-
19:00h. MISS BIKINI
-
20:00h. FIONA FERRER
-
21:00h. MALDITO SWEET