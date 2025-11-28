Moda Calada reúne tradición y diseño contemporáneo en sus bodas de plata

CANARIAS7 Ingenio Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:51 Comenta Compartir

La plaza de la Candelaria acogió la noche de este viernes la XXV edición de la pasarela Moda Calada, un encuentro que volvió a convertir a la Villa de Ingenio en un referente del diseño artesano y la moda contemporánea. La pasarela celebró sus bodas de plata con un programa que reunió a Ogadenia Couture, Kilian Betancor, Angie Vásquez, Juan Duyos y Franco Quintáns, cinco creadores que ofrecieron visiones diversas sobre cómo integrar el calado en el lenguaje actual de la moda.

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, acudió al desfile acompañada por el diseñador Modesto Lomba, quien quiso mostrar personalmente su apoyo a las caladoras del municipio y al extraordinario valor cultural y artístico de esta técnica centenaria, además de explorar vías de colaboración futuras vinculadas a la artesanía y la moda de autor.

«La presencia de Modesto Lomba y de los diseñadores que hoy suben a esta pasarela es una muestra más de que el calado no solo mantiene su vigencia, sino que, con el apoyo necesario, encuentra el lugar que merece en la moda contemporánea. Cuando tradición y diseño se encuentran, como ocurre aquí en Ingenio, se abren caminos reales para que nuestra artesanía siga creciendo, llegue más lejos y sea reconocida como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural», declaró la consejera.

1 /

La cita contó también con la presencia de la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, y la concejala de Artesanía, Catalina Sánchez, así como de la directiva de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio (ACVI).

Cinco miradas sobre el calado

La firma Ogadenia Couture presentó 'Chicago Made in Spain', una colección que fusionó el glamour de los grandes eventos con la riqueza del calado de Ingenio. Su propuesta incluyó siete abanicos exclusivos elaborados a mano, cada uno diseñado a juego con los vestidos que desfilaron, convirtiendo el calado en un elemento escénico y narrativo. La colección funcionó como un homenaje al oficio artesano que acompaña a la diseñadora desde hace tres generaciones, reivindicando la alta costura como territorio natural para la artesanía canaria.

Kilian Betancor, con 'Ecos de Blanco y Bruma', presentó una propuesta inspirada en el estilo colonial de finales del siglo XIX, reinterpretado desde la sensibilidad contemporánea. Siluetas suaves, cinturas ligeramente ceñidas, mangas fluidas y faldas de movimiento pausado sirvieron de marco para un calado tratado como lenguaje propio, articulado en texturas y transparencias de gran precisión. La colección, dominada por blancos rotos, marfiles y tonos arena, evocó la pureza del hilo sin teñir y la luz dorada de los caseríos canarios, convirtiéndose en un puente entre épocas y territorios.

La diseñadora Angie Vasquez, por su parte, mostró una serie de piezas únicas de marroquinería artesanal, realizadas en piel y calados, en las que combinó su formación en arquitectura con técnicas tradicionales de la Villa de Ingenio. En pasarela presentó el adelanto de una colaboración con las artesanas del municipio, integrando el calado en bolsos de piel y piezas de lino donde esta técnica adquiere protagonismo visual. Su propuesta destacó por el máximo aprovechamiento de los materiales y por una reinterpretación contemporánea de la artesanía tradicional, en coherencia con su discurso creativo.

En cuanto Juan Duyos, el diseñador explicó que la colección, bautizada como 'Caladoras', es en si misma un homenaje a las mujeres que mantienen la tradición, la artesanía, la esencia y las raíces «de un trabajo increíble», siempre con la estética delicada y sensorial que caracteriza su firma.

Por último, el diseñador gallego Franco Quintáns presentó cuatro piezas confeccionadas en lino rústico negro y calados canarios trabajados con hilos metalizados dorados, en una propuesta que evocó la unión de las cuatro provincias gallegas. La estética del traje de fiesta tradicional gallego se reinterpretó a través de líneas voluminosas y sinuosas, culminadas con joyería tradicional del «sapo». El resultado fue una imagen sobria, moderna y elegante, donde el diálogo entre Galicia y Canarias se hizo visible a través del color, el símbolo y la artesanía.

Patrimonio vivo

La XXV edición de Moda Calada volvió a reivindicar la vigencia de un oficio transmitido durante generaciones y que hoy encuentra nuevas formas de expresión gracias a la colaboración entre caladoras y diseñadores. Esta edición consolida el objetivo con el que nació la pasarela: preservar el patrimonio artesanal, proyectarlo a nuevas audiencias y situarlo en el mapa del diseño contemporáneo.

El desfile estuvo organizado por la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio y el Ayuntamiento de de Ingenio, con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, FEDAC y Coros y Danzas de Ingenio.