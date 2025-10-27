La moción de censura en Valsequillo entra en un periodo decisivo La oposición continúa a la espera del paso definitivo de Víctor Navarro (PSOE) y algunos apuntan a que esta semana puede ser clave para su desenlace

Rafael Falcón Valsequillo Lunes, 27 de octubre 2025, 06:10

Los días pasan y una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo, que acabe con el mandato de Francisco Atta, sigue en el aire. La oposición continúa a la espera del paso definitivo del edil Víctor Navarro (PSOE), ante un hermetismo absoluto, pero algunos apuntan que esta semana puede ser clave para un desenlace final.

El pasado día 8 de octubre, la asamblea local del PSOE de Valsequillo, acordó por unanimidad apoyar la propuesta de moción de censura «fruto del análisis político realizado durante los dos años transcurridos desde el inicio del actual mandato» y tras constatar «el grave deterioro institucional del Ayuntamiento, la desorganización interna del gobierno municipal y las consecuencias directas que esta situación ha tenido sobre la prestación de los servicios públicos y el desarrollo del municipio». Para los socialistas, «la realidad es insostenible» y la «responsabilidad política» les obliga a actuar.

Ese comunicado provocó que la Ejecutiva insular del PSOE se desmarcase de esa nota y advirtiese que si Víctor Navarro apoyase la moción «se ejecutará la apertura de expediente para su expulsión tal y como establecen los estatutos federales». Líderes de Primero Canarias también saltaron a la palestra para apoyar al actual alcalde Francisco Atta (Asba), abogando «por la sensatez» y recalcando que «la moción de censura en Valsequillo no tiene ningún sentido».

En Valsequillo gobierna una coalición formada por Asba y CC, que están en minoría desde que en noviembre de 2024 dejara el grupo una de las ediles de Asba, Lucía Melián. La oposición -Asamblea Valsequillera, Plataforma Por Valsequillo, Lucía Melián y PSOE- suma 7 votos frente a los 6 que respaldan al ejecutivo, pero el PSOE se había resistido hasta ahora a dar su sí a formar otro gobierno alternativo.

Casi 20 días después ese paso no se ha dado. Los contactos internos han existido, así como las presiones. La oposición ha tenido claro que todo depende de la decisión final de Víctor Navarro y en las últimas horas se ha intensificado la idea de que esta semana pueda ser clave.

Desde la Plataforma Por Valsequillo recalcaron que esta decisión no podía dilatarse en el tiempo y este mes de octubre debe ser clave para conocer si finalmente se dará el paso definitivo para argumentar la moción de censura y hacer efectiva la aritmética actual en el arco plenario del Ayuntamiento de Valsequillo.

El paso de Víctor Navarro supondría su salida del PSOE, aunque hay que recordar que a los comicios los socialistas de Valsequillo se presentaron en coalición con Valsequillo Plural.

La sombra de una posible moción continúa revoloteando sobre Valsequillo y esta semana será fundamental para conocer finalmente si se dará o no el paso para formalizarla.