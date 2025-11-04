Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Beatriz Calzada, secretaria de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria. C7

«La moción de censura en Valsequillo es una alianza oportunista que se apoya en una concejala tránsfuga»

Beatriz Calzada, secretaria de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria, destaca que «el PSOE ha decidido ser cómplice de una moción de censura que no responde al interés general»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:59

Continúan las reacciones a la moción de censura anunciada en Valsequillo. El grupo de gobierno está formado por ASBA y CC, y desde Coalición Canaria en Gran Canaria, Beatriz Calzada, secretaria de Organización, ha destacado que «desde Coalición Canaria queremos manifestar nuestro profundo rechazo a la moción de censura anunciada en Valsequillo, porque no responde al interés general del municipio, sino a una alianza oportunista que se apoya en una concejala tránsfuga», en referencia a la concejala no adscrita, Lucía Melián.

«El PSOE ha decidido ser cómplice de una moción de censura que no responde al interés general de Valsequillo, sino a una alianza oportunista basada en el voto de una concejala tránsfuga que traiciona la soberanía popular. Es profundamente incoherente que un partido que se dice defensor de la democracia y las instituciones se apoye en quien ha traicionado el mandato de las urnas. Con esta decisión, el PSOE se convierte en la primera formación política en Canarias que utiliza el voto de una tránsfuga para cambiar un gobierno legítimamente elegido, en contra del espíritu del pacto antitransfuguismo y del respeto a la voluntad ciudadana«, destaca.

«En Coalición Canaria defendemos un municipalismo serio, basado en la estabilidad, la responsabilidad y el respeto al voto de los vecinos. La democracia se construye con lealtad y coherencia, no desde la conveniencia personal ni los intereses partidistas. El proyecto que ASBA y Coalición Canaria impulsamos en Valsequillo sigue siendo legítimo y sigue trabajando por su gente. No avalaremos nunca que se gobierne con votos nacidos de la traición, porque el transfuguismo destruye la confianza en la política tanto como cualquier otra forma de corrupción. Pedimos coherencia: quien rompe con su grupo y cambia de bando debe devolver su acta. Solo así se respeta la democracia y el voto de la ciudadanía«.

