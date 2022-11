El Mirador quiere repetir el Gordo

A penas faltaban 10 minutos para que en el reloj marcaran las 10.00 de la mañana cuando Claudia Reyes, responsable de la administración de lotería 54, ubicado en el Centro Comercial El Mirador -en la capital grancanaria- regentada por su familia, se disponía a abrir las puertas de su establecimiento -tal y como como lleva haciendo cada día desde hace más de 10 años- para atender al gran número de personas procedentes de «todo el archipiélago» que aguardaban con paciencia tras la ventanilla para hacerse con -al menos- un décimo del sorteo de la Lotería de Navidad, que se celebrará, como cada año, el próximo 22 de diciembre y que este año cumple 259 años.

El próximo 22 de diciembre se han puesto a la venta un total 180 millones de décimos. La emisión asciende a 3.600 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios

«Todavía no sé qué número voy a escoger este año, pero espero volver a tener suerte comprando en este sitio», confesó Francisco Cabrera, más conocido como Paco, quien se encontraba esperando -en primera fila- para volver a ser atendido por Claudia Reyes. «Mi prima Inma, que también viene ahora y yo, nos ganamos el Gordo el año pasado de aquí, así que no me importa esperar lo que sea, este sitio me da mucha fe», dijo entre risas.

Arriba, una cola de gente tras la ventanilla de la administración de El Mirador. Debajo, a la izquierda, Paco Cabrera, ganador de el Gordo el año pasado, eligiendo un número de loteria de Navidad para el próximo 22 de diciembre. A la derecha, el número escogido por Inma Rodríguez, prima de Paco Cabrera, este año. / Cober

A este camarero de 37 años natural de Playa de Arinaga, en el municipio de Agüimes y a su prima Inma Rodríguez, también grancanaria, aunque afincada en Fuerteventura desde hace «muchos años», la suerte les sonrió « por primera vez» el pasado 22 de diciembre de 2021, pero también a la de quienes les rodean.

«Dos horas antes del sorteo, el mismo día 22 de diciembre por la mañana, una amiga del trabajo me dijo que no tenía número así que le ofrecí compartir conmigo el 86148 y mira nos tocó. Dividimos los 400.000 entre los dos», detalló Cabrera.

Este afán por ayudar a los suyos, le convierten en la viva imagen y representación del nuevo anuncio de la Lotería de Navidad del 2022 -emitidos por televisión desde el pasado 10 de noviembre- en el que sus protagonistas, a partir de tres historias reales, muestran la importancia de compartir con los seres queridos y el valor de la amistad inquebrantable.

«Me gané la lotería el año pasado. Fue un gran pellizco que usé para tapar agujeros pero no te da para vivir el resto de tu vida, aún sigo trabajando» Paco Cabrera

Para estos primos «inseparables» se ha convertido en toda una «tradición» visitar juntos el Centro Comercial del Mirador justo un mes antes del día del sorteo para hacerse con algunos números. «Yo es que todavía no me lo creo, sigo impresionado, a pesar de que haya pasado ya casi un año. Esta vez, hemos compramos el 86148 para El Niño porque es un número muy importante para nosotros», afirmó Cabrera mientras mostraba su boleto.

Arriba, Tita Santana junto a su marido, que vienen desde Fuerteventura para hacerse con un número de la lotería de Navidad. Debajo, a la izquierda, Claudia Reyes, responsable de la administraicón 54 de El Mirador. A la derecha, Mari Carmen González, propietaria de la administración de Ojos de Garza. / Cober

Entre los más de 2.500 millones de euros que se reparten en premios se encuentran el Gordo de Navidad, de 4.000.000 euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie. «En mi caso fueron 400.000 a repartir entre mi compañera de trabajo y yo. Es un gran pellizco que sirve para tapar agujerillos y ayudar a la familia, pero no te da para vivir el resto de tu vida. Yo no he dejado de trabajar en el hotel», aseguró Cabrera. Su prima Inma, por su parte, recibió los 400.000 euros íntegros, que no dudó en compartir con su familia, su marido y su hijo. «Realmente con el dinero que vas a vivir bien, no es con el dinero que te ganas en la lotería, sino con lo que haces con ese dinero que ganas. En mi caso he invertido en un nuevo inmueble y más formación profesional; ahora estoy estudiando para convertirme en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería», vaticinó Rodríguez.

48,18 euros de gasto medio

Los canarios gastarán de media 48,18 euros en lotería de Navidad de este año, muy por debajo de la media nacional que asciende a 69,36 euros por cada español, según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

«La gente está bastante animada, incluso mucho más que el año pasado», afirma Claudia Reyes, responsable de la administración de lotería 54 del Centro Comercial El Mirador, en la capital grancanaria, despacho que el año pasado entregó 160 millones de euros en el Gordo de Navidad, tras vender 400 décimos con el número 86148 y también un cuarto premio de «unos 30.000 euros», según Reyes.

Números de la Lotería de Navidad para este año. / Cober

Lo mismo piensa Mari Carmen González, responsable de la administración de loteria de Ojos de Garza, en el municipio grancanario de Telde, que el año pasado entregaba uno de los cuartos premios de la lotería de Navidad, exactamente 140 mil euros para repartir entre los 140 miembros de la peña Rosi y Mari, gracias a los siete décimos del 42833 adquiridos. « La gente está super animada. El año pasado fueron a repartir mil euros por cabeza, pero este año hemos decidido no hacer peña sino apostar por un número en común, el 69283, y que cada uno pague por su décimo«, dijo González.

Por regiones, los consumidores que más gastarán serán los del País Vasco (632 euros), seguido por los de la Comunidad de Madrid (531 euros) y Andalucía (521 euros), mientras que los de Asturias (307 euros), Navarra (413 euros) y Canarias (439 euros).

«Desde julio, no ha parado de llegarnos gente, incluso de la península, para comprar mínimo un número aunque lo normal es que se lleven dos o tres para la familia», aseguró Reyes.

Lo sabe bien, Tita Santana y su marido, naturales de Fuerteventura, que también apuran en noviembre para hacerse con al menos 20 números de este despacho para repartir con la familia. «Siempre vengo a darme un salto a este despacho, desde Tineje. El año pasado no compré el 48 y eso que lo vi aquí colgando. Pero este año ya sé el número que voy a coger porque lo soñé, uno qur acabe en 89. Y me voy a llevar dos hojas, que son 20 números, para repartir con toda la familia; vienen siendo unos 400 euros«, aseguró desde el segundo puesto de la fila, Santana.