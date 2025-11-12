Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: suspendidas las clases en la mayoría de las universidades
La segunda noche del Winter Pride reunió a miles de personas. Winter Pride

Miles de personas disfrutan en la segunda noche de fiesta del Winter Pride

En la edición de este año hay más de 40 eventos programados durante siete días, con el Yumbo como centro neurálgico

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:54

Comenta

Con la caída de la tarde, la Plaza de la Diversidad «Darío Jaén», en el Centro Comercial Yumbo, encendió el cohete que preside el escenario principal para dar comienzo a una nueva noche de fiesta en el Winter Pride.

Miles de personas bailaron con la música de Rocío Ruano, Jia Miles, Templations, Angie Brown y los Dj Troyan, Sanetti y Jonay BJ, acompañados de High Heels Performance.

En la edición de este año hay más de 40 eventos programados durante siete días, con el Yumbo como centro neurálgico para reinvindicar los derechos y libertades LGTBIQ+.

Sin embargo, la actividad de este festival internacional con sello canario, no es exclusiva de Maspalomas. La organización apuesta, desde hace años, por «mostrar al mundo un continente en miniatura» con el objeto de enriquecer «cada paquete turístico».

«Trabajamos de la mano de las instituciones públicas, pero también con empresarios del sector para organizar actividades en otros municipios, aparte de San Bartolomé de Tirajana. La isla tiene un potencial natural, cultural y gastronómico que debe llevarse cada turista en su retina», añade Emiel Wijnberg, director del «Winter Pride».

Entre las visitas más demandadas destacan las excursiones al interior de la isla. Una parada obligatoria es la Bodega «Los Lirios», un viñedo familiar situado en Bandama con más de cien años de antigüedad.

En esta edición, un centenar de turistas, procedentes de diferentes países, disfrutaron de una actividad guiada para conocer la elaboración de los caldos canarios, además de una cata acompañada con platos típicos y música en directo. El itinerario cultural continuará el jueves, con una ruta por el casco histórico de Vegueta, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  3. 3 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  4. 4 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  5. 5 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  6. 6 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  7. 7 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  8. 8 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  9. 9 Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca
  10. 10 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Miles de personas disfrutan en la segunda noche de fiesta del Winter Pride

Miles de personas disfrutan en la segunda noche de fiesta del Winter Pride