Mercados, fiestas infantiles, conciertos y feria de reyes en la programación de Navidad de Santa Lucía La iluminación se enciende este viernes en la zona peatonal de Vecindario y el sábado será en el pueblo

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

La Navidad en Santa Lucía de Tirajana arranca este viernes 28 de noviembre con el encendido de la iluminación en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, en Vecindario. El sábado 29 será el encendido navideño en Santa Lucía casco y la inauguración del Belén en la plaza de San Rafael. El alcalde Francisco García, concejales y concejales de la Corporación Municipal y el presidente de Ascoive presentaron este miércoles un amplio programa de actos que contarán con mercados navideños, fiestas infantiles, concursos, conciertos, feria y cabalgata de reyes. Las actividades se han programado tanto en la zona peatonal como en los diferentes pueblos y barrios.

Francisco García destacó que «con este programa de actos queremos invitar a la ciudadanía a disfrutar de estas fechas en una ciudad que se ha convertido en la capital comercial del sureste y del sur de Gran Canaria, contamos con un comercio local de calidad en la zona alta y en los diferentes pueblos y barrios».

La concejala de Comercio, Verónica Suárez, manifestó que «hemos hecho una campaña navideña pensada para toda la ciudadanía, con actividades que combinan tradición, familia, comercio local y mucha ilusión». Suárez añadió que «El lema de este año 'Entre luces y buenos deseos', resume el espíritu de una Navidad que queremos vivir juntas y juntos, apoyando lo nuestro, programamos las actividades para dinamizar nuestras zonas comerciales abiertas y reconocer el esfuerzo de los comerciantes, que decoran sus escaparates, amplían horarios y participan activamente en la campaña».

La edil de Cultura, Yaiza Pérez, señaló que «vamos a tener diferentes actividades en la red de bibliotecas y espectáculos en el Teatro Víctor Jara, pero las principales serán la entrega de llaves a los Reyes Magos el domingo 4 de enero a las 17.30 en la plaza de San Rafael y la Cabalgata de Reyes el 5 de enero a partir de las 18.30». También habrá feria de artesanía del 2 al 5 de enero.

El concejal de Servicios Públicos, Parques y Jardines, José Miguel Vera, destacó que «detrás de cada evento navideño hay mucho trabajo de personas que preparan los espacios, para que sean confortables, también colaboramos poniendo los elementos decorativos navideños que realiza el personal del Almacén Municipal». Vera hizo un llamamiento «para que todos seamos responsables y cuidemos esos espacios públicos».

Programa completo

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Vecindario, Juan Pérez, se mostró orgulloso «de una asociación que lleva 37 años participando en las campañas de Navidad, gracias al trabajo de nuestros asociados que son el corazón del comercio del municipio».

Pérez agradeció «la colaboración del alcalde, la concejalía de Comercio y todo el Ayuntamiento para muchas actividades». El dirigente de Ascoive anunció que «tendremos el gran concurso de escaparates y también los regalos que se entregarán en el mes de enero, porque queremos animar a apoyar a nuestras tiendas que es apoyar el desarrollo del municipio».

Actividades hasta enero

Los lunes y jueves por las tardes en las bibliotecas municipales habrá talleres de navidad hasta el 18 de diciembre. También en diciembre, los días 3, 4, 5, 9, 10 y 11 será la 'Búsqueda de Elfo', una actividad de dinamización comercial en la que las personas participantes deberán localizar alguno de los tres elfos ocultos en los comercios adheridos a la campaña en cada zona, quienes encuentren un elfo participarán en el sorteo de tres bonos por valor de 50 euros cada uno, que podrán canjearse en los comercios participantes.

El 12, 13 y 14 de diciembre será el Mercado de Navidad en Sardina del Sur, con artesanía, gastronomía y puestos para toda la familia. El 15, 16 y 17 de diciembre por la tarde el Tren de la Navidad recorrerá las zonas comerciales del municipio.

Desde el 18 al 24 de diciembre en el Salón Ateneo los niños y niñas y sus familiares podrán viajar a Laponia sin salir del municipio. Para acceder será necesario presentar un ticket de compra por un importe mínimo de 10 euros en cualquier comercio local de Santa Lucía de Tirajana.

El 31 de diciembre la despedida del año se adelanta a las 12 del mediodía en la plaza de Los Algodoneros, donde se han programado actividades por la mañana y a las 12 se despedirá 2025. El programa entero de Navidad se puede consultar en la web municipal www.santaluciagc.com