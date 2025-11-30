Meninos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria Los gatos cimarrones propician el empobrecimiento de la biodiversidad, provocan la disminución de especies y sus interrelaciones y atraen a otros animales a sus puntos de alimentación

Las colonias de gatos cimarrones que pueblan los espacios naturales de Gran Canaria, donde son una especie ajena y poco aportan, reducen la población de otros animales y menguan las interrelaciones entre los seres vivos que las habitan hasta extremos preocupantes para la supervivencia de esos ecosistemas.

Hay felinos cazando pinzones azules, una subespecie única en el mundo, en la Zona Especial Protección de Aves (ZEPA) de las Cumbres, atacando aves nidificantes en la charca de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas y matando los lagartos que propician la distribución de varias especies de flora en la ZEPA creada para la protección de la paloma rabiche. Y son sólo tres ejemplos reales.

El control de estas colonias con el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) no está dando los resultados deseados. Sólo el 12% de los gatos retirados de espacios naturales en 2025 eran estériles, 12 de 75 capturados, en 2024 suponían el 11% (11 de 54), en 2023 fueron el 21,95% (9 de 41) y en 2022 representaban el 2,22% (2 de 90). El método ralentiza el crecimiento de su población pero no evita que se produzca.

El impacto de los gatos en los sistemas naturales fue expuesto en las recientes Jornadas Forestales de Gran Canaria por Francisco González, técnico del Servicio de Biodiversidad y Espacios Naturales Protegidos del Cabildo y responsable del Servicio de Control de Especies Exóticas Invasoras en la isla, quien advirtió del desequilibrio que generan los felinos asilvestrados en las relaciones entre todos los seres vivos que componen los ecosistemas.

Colonia de gatos junto a la charca de Maspalomas, radiotransmisor de un pinzón azul sobre exrementos de gato y una rata en un comedero de felinos cimarrones. C7

Si un gato casero que entra y sale libremente de su domicilio trae hasta su vivienda una media anual de 20,4 mamíferos, 18 reptiles y 8,4 aves fruto de sus cacerías instintivas-y en Gran Canaria se estima que la población de felinos con acceso a la calle ronda los 54.000 ejemplares-, ¿cuántos animales matarán los que viven en libertad?

La pregunta es de difícil respuesta pero en cualquier caso son muchas, demasiadas víctimas, para mantener el equilibrio natural entre predadores y presas y las evidencias de que así ocurre se acumulan. Téngase en cuenta, además, que son 2.000 las colonias de gatos recogidas en la base de datos de Gran Canaria.

Sirva de ejemplo de sus matanzas el radiotransmisor colocado en un ejemplar de pinzón azul, una especie en peligro de extinción, liberado en la cumbre y que fue hallado entre excrementos de gato. Y las decenas de esqueletos de pájaros que salpican el entorno en el que viven las colonias de gatos cimarrones.

Ampliar Un grupo de erizos comparte la comidad ofrecida a un gato asilvestrado. C7

Pero no es sólo que reduzcan la población de otras especies de fauna, es que al hacerlo alteran los ecosistemas naturales. Si las semillas de la leñabuena son dispersadas en el medio por los lagartos y otros reptiles autóctonos, su progresiva desaparición -propiciada también por las serpientes invasoras- está evitando que así ocurra. Donde hay gatos su distribución y supervivencia se ve compromete.

Comida para otros animales

Francisco González desmonta la presunta bondad de quienes brindan comida a los gatos callejeros: los efectos secundarios de esa acción son peores que el remedio. Allí donde se ofrece alimentación a los felinos -y esto se produce también en los espacios naturales donde hay colonias- comen otros animales y las pruebas son incontestables. Erizos, ratas, gallinas y tórtolas tienen así la comida garantizada, generando en ocasiones problemas de salud pública para los humanos.